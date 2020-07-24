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24.07.2020 - 12:53 | | AA

Son dakika... Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 800 bini geçti!

Gelen bir son dakika haberine göre, Rusya'da yeni tip coronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 800 bin 849’a, ölü sayısı 13 bin 46’ya çıktı.

Son dakika... Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 800 bini geçti!

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan  açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 811 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle  vaka sayısı 800 bin 849’a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 154 artarak 13 bin 46’ya, iyileşen  sayısı 8 bin 444 artarak 588 bin 774’e yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,7 olarak  açıklandı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 645 artarak 236 bin  616’ya, ölü sayısı 11 artarak 4 bin 375’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan  açıklamada, son 24 saatte 299 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test  sayısının 26 milyon 300 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk  Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan  itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler  gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven  zorunluluğu getirilmişti.

Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran  itibarıyla kaldırılmıştı.

 

Bartın Valisi'nden bakım evindeki ölüme ilişkin açıklama!Bartın'da, özel bir bakım merkezinde kalan engellilere kötü muamele ve işkence yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Merkezde çalışan 4 hastabakıcının tutuklandığı soruşturma dosyasında, yatalak Mehmet Eratişk'in banyoda tazyikli suyla işkence yapılarak ölümüne neden olunduğu, bir başka engelliye de güvenlik kamerası olmayan sigara odasında dayak atıldığı iddia edildi. Hastabakıcıların alkollü halde işe geldikleri de öne sürüldü.
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