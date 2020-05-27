MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Rusya’da son 24 saatte 8 bin 338 yeni corona virüs vakası
ABONE OL
27.05.2020 - 11:13 | | DHA

Son dakika... Rusya’da son 24 saatte 8 bin 338 yeni corona virüs vakası

Gelen son dakika haberine göre, Rusya’da son 24 saatte 8 bin 338 kişide daha corona virüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 370 bin 680’e ulaştı.

Son dakika... Rusya’da son 24 saatte 8 bin 338 yeni corona virüs vakası

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya’da son 24 saatte 8 bin 338 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 370 bin 680’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 161 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 3 bin 968’e ulaştığını açıkladı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Herkesin mutlaka tatile gitmesi gerekmiyorHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaz tatiline gideceklere uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, "Normalde yüz bin nüfuslu yerlerde sağlık alt yapısı yetersiz. İyice düşünmelerinde yarar var. Herkesin mutlaka tatile gitmesi gerekmiyor. Evde kalmak tatile gitmekten daha sağlıklı" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Silivri'de sahilde erkek cesedi bulundu!

Son dakika... Silivri'de sahilde erkek cesedi bulundu!

Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

Van'da, 4 günde kısıtlamaya uymayan 343 kişiye ceza

Van'da, 4 günde kısıtlamaya uymayan 343 kişiye ceza

Sıradaki Haber