Son dakika... Rusya'da üst üste korkunç rekor! Az önce duyurdular

Dünya üzerinde corona virüs 4 milyon 180 bini aşkın insana bulaştı, 283 binini öldürdü. Son bir günde 79 bin 875 yeni vaka daha belirlendi. Gelişmeleri anbean canlı blogla aktarıyoruz.

10.40 : Rusya'da bir rekor daha kırıldı, 11 bin 656 yeni vaka tespit edildi. Corona virüs kapanların sayısının 221 bin 344'e ulaştığı Rusya, halihazırda ABD ve Brezilya ile birlikte salgının yeni merkezi.

Rusya, 3 Mayıs tarihinden bu yana günlük 10 bini aşkın vaka bildiriyor. Pazar günü 11 bin 12 yeni vaka açıklanmıştı.

Rusya'daki can kayıpları da 2 bini aştı. Bir günde 94 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle, Covid-19 kurbanlarının sayısı 2 bin 9 oldu.

09.30 : Bir corona virüs hastasının eğlenmek için gece dışarı çıkıp barlara gitmesiyle ikinci dalganın tetiklendiği Güney Kore'de, 9 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka ortaya çıktı.

Yerel medya, son 24 saatte 35 testin pozitif çıktığını bildiriyor. Vakalardan altısı yurt dışı kaynaklı, 29'nun ise gece kulubü kaynaklı.





Corona virüs salgınını durduran ve normalleşme adımları atmaya başlayan Güney Kore'de, ikinci dalganın kaynağı başkent Seul'un Itaewon bölgesindeki gece kulüpleri ve barlar.

29 yaşındaki Covid-19 hastası, Mayıs ayı başında söz konusu bölgedeki beş ayrı barda eğlendi. Hastayla aynı gün eğlence mekanlarında olanlardan 79'unun testi pozitif sonuç verdi.

Beş ayrı mekandaki 1500 insanın peşine düşen yetkililer, 24 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında Itaewon'daki gece kulüplerine gidenlerin tümünün test yaptırmasını istiyor.

Seul yönetimi, hafta sonu tüm gece kulübü ve barların yeniden kapatılmasına karar verdi.

07.55 : NEW YORK'TA YENİ HASTALIKTAN ÖLÜMLER BAŞLADI





ABD'de Covid-19 ile bağlantılı olduğu düşünülen ve son haftalarda çeşitli ülkelerde görülen bir hastalık nedeniyle üç çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette gerçekleşen ölümlerin kan damarlarında inflamasyona ve muhtemelen bunun neticesinde kalp hastalıklarına yol açan 'yeni bir sendromdan' kaynaklandığını duyurdu.

Çocuklardan ikisinin sekiz yaşın altında olduğu kaydediliyor.

Görülen bu üç ölümün virüsün gençlerde düşünüldüğünden daha zararlı olabileceği anlamına gelebileceğini belirten Cuomo, hafta sonu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Covid-19'un gençleri etkilemediğini düşünüyorduk. Artık durumun böyle olduğundan çok emin değiliz" dedi.

Cuomo, eyalet çapında sağlık çalışanlarının 73 benzer vakaya müdahale ettiklerini açıkladı.

İngiltere'de Nisan sonunda doktorlara 'acil' koduyla gönderilen bir uyarıda, çocuklar arasında son üç haftada corona virüsle bağlantılı, yoğun bakımda tedavi gerektiren yeni bir hastalığın görülmeye başlamış olabileceği belirtilmişti.

ABD ve İngiltere'nin yanı sıra Fransa, İtalya, İspanya ve İsviçre'den de benzer vaka haberleri gelmişti.

Cuomo, bu sendromun corona virüsten mi kaynaklandığının henüz bilinmediğini ancak araştırıldığını söyledi.

Toksik şok sendromu ve Kawasaki Hastalığı belirtileri

İngiltere Pediatri Yoğun Bakım Vakfı tarafından doktorlara gönderilen uyarı ile gündeme gelen rahatsızlık için, "İngiltere'de çocuklar arasında Covid-19'la bağlantılı bir inflamatuar sendromu ya da henüz ne olduğu tespit edilemeyen yeni bir bulaşıcı patojenin görülmeye başlaması kaygı yaratmıştır" denilmişti.

Gelen haberlere göre yeni hastalıkta ağır Covid-19'un yanı sıra toksik şok sendromu ve atipik Kawasaki Hastalığı belirtileri görülüyor.

Kawasaki Hastalığı'nda kalbe giden kan damarları da dahil olmak üzere damarlarda inflamasyon gelişiyor ve nadir durumlarda kan akışını engelleyerek ölümcül olabiliyor.

Doktorlara gönderilen uyarıda çocuklarda karın ağrısı, mide-bağırsak sorunlarıyla kardiyak inflamasyonu görüldüğüne dikkat çekilerek bu belirtileri gösterenlerin derhal hastaneye sevk edilmesi istendi.

03.40 : Corona virüsün ortaya çıktığı yer olan Çin'in Wuhan kentinde 37 gün sonra hafta sonu ilk vakanın görüldü. Pekin yönetimi, son 24 saatte 17 corona virüs testinin daha pozitif çıktığını duyurdu. Vakaların beşi Wuhan şehir merkezinde tespit edildi.

17 yeni vaka, 28 Nisan'dan bu yana en yüksek rakam.

Çinli yetkililer, belirlenen tüm vakaların belirti göstermediği bilgisini veriyor.

02.25 : ALMANYA'DA YENİDEN ARTIŞ GÖRÜLDÜ





Almanya'da açıklanan son veriler, sokağa çıkma kısıtlamalarının hafifletilmesinden kısa bir süre sonra vaka sayısının artmaya başladığını gösteriyor.

Robert Koch Enstitüsü, kısa adı R0 olan bir kişinin virüsü bulaştırdığı kişi sayısını gösteren katsayının yeniden 1'in üzerine çıktığını gösterdi.

Enstitünün açıklamasında, R0 tahmininin kesin bir veri olmadığı ancak bu sayıdaki artışın 'önümüzdeki günlerde durumun yakından izlenmesi gerekliliğini' ortaya koyduğu belirtildi.

Almanya'da tüm dükkanların açılmasına izin verildi, okullar kademeli olarak açılmaya başlandı ve futbol maçlarının da önümüzdeki haftasonundan itibaren kaldığı yerden devam etmesi öngörülüyor.

170 bini aşkın vakanın kayıtlara geçtiği Almanya'da, Covid-19 7 bin 500'ü aşkın can aldı.

Almanya'nın corona virüs salgınına yaklaşımı övgü toplamıştı. Çok sayıda test gerçekleştiren Almanya'da kısıtlamalar da hızlı bir şekilde yürürlüğe sokulmuştu.

Birçok bilim insanı, Almanya'nın yoğun testler yapmasının yayılımı kontrol altına almasında ve can kaybı düzeyini diğer birçok Avrupa ülkesine kıyasla düşük tutmasında önemli bir rol oynadığını söylüyor.

Almanya'da hafta sonu kısıtlamaların çok daha hızlı bir şekilde kaldırılması talebiyle bir dizi protesto gösterisi düzenlendi. Berlin, Frankfurt, Münih ve Stuttgart gibi büyük kentlerde düzenlenen eylemlere binlerce kişi katıldı.

Almanya Parlamentosu önündeki gösteriye katılanlardan 30'u sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Gösterilere bazı aşırı sağcı grupların ve komplo teorisyenlerinin de katıldığı görüldü.

Kısıtlamaların daha hızlı kaldırılması talebiyle protesto gösterileri düzenlenmesine karşın Başbakan Angela Merkel'e hızlı hareket ettiği eleştirileri yapanlar da var.

Merkel'in eyalet yöneticileriyle yaptığı toplantıda her 100 bin kişi için 50 yeni vaka eşiğinin aşılması halinde kısıtlayıcı önlemlerin yürürlüğe sokulması öngörülüyor.

00.10 : BOLSONARO YİNE ÇILDIRTTI





Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da bir günde 496 insan daha yaşamını yitirirken, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro gölde jet ski kullandı.

Fanatik destekçileriyle birlikte karantina karşıtı gösteriler düzenleyen, sağlık bakanını görevden alan ve salgını 'küçük bir grip' olarak niteleyen 'Tropik Trump', jet ski kullanırken de beklendiği gibi sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

Bolsonaro'nun başkent Brasilia'da yer alan Paranoa Gölü’nde jet skiye binerken çekilmiş görüntüleri, sosyal medyada bomba gibi patladı.

Yerel medya, Bolsonaro'nun 30 misafiri ile mangal partisi vermeyi planladığı ancak eleştirilerin ardından etkinliği iptal ederek yalnızca gölde jet skiye bindiğini bildiriyor.

Maske takmayan, taraftarlarıyla tokalaşan ve halktan karantinaya uymamasını isteyen Bolsonaro, corona virüs için 'histeri' ve 'kuruntu' gibi ifadeler de kullanmıştı.

Yaklaşık 210 milyon insanın yaşadığı Brezilya'daki can kayıpları 496 ölümün eklenmesiyle 11 bin 123'e yükseldi.

Vakaların yaklaşık 10'ar bin arttığı Güney Amerika ülkesinde corona virüse yakalananların sayısı ise 162 bin 699. Salgının en kötü vurduğu yer ise, Amazonas eyaletinin başkenti Manaus.