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07.09.2020 - 16:35 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Rusya'dan Libya'da acil ateşkes çağrısı! Esad'ın görüntüsü konuşuluyor

Suriye'yi ziyaret eden Dışişleri Bakanı Lavrov, Libya'da acil şekilde ateşkes gerektiğini söyledi. Şam rejimi lideri Esad ise, Rus heyeti karşılarken oldukça heyecanlıydı, eğilip büküldü.

Son dakika... Rusya'dan Libya'da acil ateşkes çağrısı! Esad'ın görüntüsü konuşuluyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti ve rejimin lideri Beşar Esad'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Lavrov, dokuz buçuk yıldır iç savaşın sürdüğü ülkenin ekonomisinin yeniden ayağa kalkması için uluslararası yardımın gerekliği olduğunu söyledi.

Rus bakan ayrıca, Libya'da acil ateşkes çağrısında bulundu ve Moskova'nın sorunun diyalogla çözümünden yana olduğunu aktardı.

Lavrov'la birlikte Şam heyetinde bulunan Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov ise, Moskova yönetiminin Beşar Esad üzerindeki ABD yaptırımlarının etkisinin kırılması için yardım edeceğini açıkladı. Borisov ayrıca, Suriye'deki 40 enerji tesisinin yeniden çalışır hale gelmesi için devreye girdiklerini de kaydetti.

Son dakika... Rusyadan Libyada acil ateşkes çağrısı Esadın görüntüsü konuşuluyor


Ziyarette en çok dikkat çeken detay ise, Beşar Esad'ın Lavrov'u Şam'da karşılaması oldu. Esad'ın Rus heyet karşısında eğilip büküldüğü ve heyecanlandığı göze çarptı.

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