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01.09.2020 - 10:44 | | milliyet.com.tr

Son dakika haberi... Şili'de deprem fırtınası! 6.8'den sonra 6.3...

Ülkenin batı kıyısında yerel saatle gece yarısı gerçekleşen depremler, 1330 kilometre uzaklıktaki başkent Santiago'yu da salladı.

Son dakika haberi... Şili'de deprem fırtınası! 6.8'den sonra 6.3...

Güney Amerika ülkesi Şili'de peş peşe depremler meydana geldi. Ülkenin batı kıyısını vuran depremlerin en büyüğü, 6.8. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) kayıtlarına göre, deprem yerin 35 kilometre altında gerçekleşti, hemen ardından bu kez bölge 6.3'le sallandı.

Depremlerin 1330 kilometre uzaklıktaki başkent Santiago'da hissedildiği bildiriliyor.

Sarsıntılarla birlikte elekrikler kesildi. Şili ordusu, bir tsunami tehdidinin bulunmadığını açıkladı.

Depremlerin ardından en büyüğü 5.7 olan onlarca artçı sarsıntı kaydedildi.

Şili, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının hemen kenarında yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

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