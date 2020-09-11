Son dakika... Şili'de deprem fırtınası

Güney Amerika ülkesi Şili bir kez daha sallandı.

Yerel saatle 04.25'te meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Tocopilla ilçesine 90 kilometre uzaklıkta.

Yerin 40 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, Arjantin, Bolivya ve Peru gibi ülkelerde de hissedildi.

Şili'de hafta başında yine 6.3, Eylül ayı başında ise 6.8 büyüklüğünde depremlerle sarsılmıştı. 6.8'lik deprem, 1300 kilometre uzaklıktaki başkent Santiago bile sallanmıştı.

Şili, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının hemen kıyısında yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.