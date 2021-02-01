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01.02.2021 - 13:26 | | milliyet.com.tr

Son dakika: Kehanetleri bir bir tutan Simpsonlar'ın yazarı Marc Wilmore hayatını kaybetti!

2002 ile 2015 yılları arasında Simpsonlar'ın yazım ve yapım ekibinde yer alan, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve son olarak koronavirüse yakalanan televizyoncu Marc Wilmore, 57 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi komedyen kardeşi, sosyal medyadan duyurdu.

Son dakika: Kehanetleri bir bir tutan Simpsonlar'ın yazarı Marc Wilmore hayatını kaybetti!

Efsane çizgi dizi The Simpsons ve komedi dizisi In Living Color'ın yazarı Marc Wilmore, koronavirüs nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybetti.

Komedyen Larry Wilmore, erkek kardeşi Marc Wilmore'un yaşamını yitirdiğini, dün akşam saatlerinde Twitter'dan yayınladığı mesajla doğruladı.

Televizyon yazarı Marc Wilmore, koronavirüsün yanı sıra, son birkaç yıldır diğer sağlık sorunlarıyla da mücadele ediyordu.

Son dakika: Kehanetleri bir bir tutan Simpsonların yazarı Marc Wilmore hayatını kaybetti

Larry, kardeşi için "Tatlı kardeşim Marc Edward Wilmore, Kovid ve ona yıllarca acı çektiren diğer rahatsızlıklarla savaştıktan sonra dün gece vefat etti" ifadelerini kullandı.

Efsane çizgi dizi The Simpsons'ın yazım ekibine 2002 yılında dahil olan Marc Wilmore, 2002 ile 2015 yılları arasında animasyon komedi dizisinin 12 bölümünü yazdı.

 

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