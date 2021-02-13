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13.02.2021 - 14:10 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Sınırda patlama! Dünyada ilk haber...

İran medyası, Afganistan sınırındaki bir gaz tankerinin patladığını bildiriyor. Tankerin havaya uçması diğer tankerlerin infilak etmesini tetikledi, yerel medya can havliyle olay yerinden kaçan insanları gösteren videoları ekrana getiriyor.

Son dakika... Sınırda patlama! Dünyada ilk haber...

İran ve Afganistan arasındaki İslam Kale sınır kapısında bugün büyük bir patlama meydana geldi.

Afganistan'ın batısındaki Herat'la İran'ı birbirine bağlayan sınır kapısında bir gaz tankeri havaya uçtu. Bomba etkisi yaratan patlamayla etraf cehenneme dönerken, diğer tankerler de infilak etti.

İran medyası can havliyle kaçışan insanların görüntülerini ve olay yerinden uzaklaşmaya çalışan diğer tanker şoförlerini ekrana getirdi.

Yerel medya, şimdiye kadar can kaybı açıklanmasa da birçok kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini bildiriyor. Afgan yetkililer ise, itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

    Kadınların cep telefonlarını çaldığı anlar kameradaAdıyaman'da, kimliği belirsiz kişi, peş peşe iki kadının çantalarındaki cep telefonlarını çaldı. Hırsızlıklar anları, güvenlik kameraları yansıdı.
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