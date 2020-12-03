03.12.2020 - 20:02 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Skandal karar! Fransa Ulusal Meclisi Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı
Fransa Ulusal Meclisi skandal bir karar alarak Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı.
İşgal altındaki Dağlık Karabağ'ı acilen bağımsız devlet olarak tanınması çağırısını içeren tasarı, üçe karşı 188 oyla Parlamento'dan geçti.
Fransa'da geçen hafta da Senato skandal bir hamleyle benzer bir tasarı kabul ederek, hükümete sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması için çağrı yapmıştı.
Ulusal Meclis Başkanı Jules Boyadjian, "Senato'daki oylamanın ardından, Ulusal Meclis, Dağlık Karabağ'ı 188'e 3 oyla tanıyan bir kararı kabul etti. Oybirliği, [Fransa'nın] Dışişleri Bakanının baskısına karşı çıkan çoğunluk da dahil olmak üzere oldukça geniş" dedi.
Boyadijan "mesaj net" dedi ve hükümete politikalarını değiştirme çağrısında bulundu.
Konya'da eğlence mekanındaki 50 kişiye ceza kesildiKonya'da Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, sokağa çıkma yasağı saatinde açık olduğu tespit edilen iş yerlerindeki aramada bazı kişiler üst üste dizilerek gizli bölme oluşturulan koltukların arasında saklanırken bulundu.