Son dakika... Skandal karar! Fransa Ulusal Meclisi Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı

İşgal altındaki Dağlık Karabağ'ı acilen bağımsız devlet olarak tanınması çağırısını içeren tasarı, üçe karşı 188 oyla Parlamento'dan geçti.

Fransa'da geçen hafta da Senato skandal bir hamleyle benzer bir tasarı kabul ederek, hükümete sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması için çağrı yapmıştı.

Ulusal Meclis Başkanı Jules Boyadjian, "Senato'daki oylamanın ardından, Ulusal Meclis, Dağlık Karabağ'ı 188'e 3 oyla tanıyan bir kararı kabul etti. Oybirliği, [Fransa'nın] Dışişleri Bakanının baskısına karşı çıkan çoğunluk da dahil olmak üzere oldukça geniş" dedi.

Boyadijan "mesaj net" dedi ve hükümete politikalarını değiştirme çağrısında bulundu.