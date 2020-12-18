Son dakika... Slovakya Başbakanı Matovic’in Kovid-19 testi pozitif çıktı!

Slovak Haber Ajansı TARS’ın haberinde, Matovic’in test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Matovic’in dün görüştüğü Parlamento Başkanı Boris Kollar’in de 5 günlük karantinaya gireceği, daha sonrada test yaptıracağı belirtildi.

Sağlık Bakanı Marek Krajci'nin de Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Ülkede kısa süre önce Tarım Bakanı Jan Micovsky’nin de test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle karantina altında tutulduğu açıklanmıştı.

Slovakya Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 991 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 146 bin 124'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 62 artışla 1440'a çıktı.