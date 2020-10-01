01.10.2020 - 13:31 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Somali'de Türk okulunun yakınlarında patlama
Bir askeri aracı hedef alan saldırıda bir anne ve çocuklarının yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Patlamayı henüz üstlenen yok.
Somali'nin başkenti Mogadişu, bugün bir kez daha patlayan bombayla sarsıldı.
En az dört kişinin yaşamını yitirdiği patlamada bir anne ve çocuklarının can verdiği duyuruldu.
Somalili yetkililer, Türk okulunun yanında gerçekleşen saldırının bir askeri aracı hedef aldığını aktarıyor.
Saldırının olağan şüphelisi Eş Şebab terör örgütü olsa da henüz şimdiye kadar patlama üstlenilmedi.
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