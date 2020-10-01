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01.10.2020 - 13:31 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Somali'de Türk okulunun yakınlarında patlama

Bir askeri aracı hedef alan saldırıda bir anne ve çocuklarının yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Patlamayı henüz üstlenen yok.

Son dakika... Somali'de Türk okulunun yakınlarında patlama

Somali'nin başkenti Mogadişu, bugün bir kez daha patlayan bombayla sarsıldı.

En az dört kişinin yaşamını yitirdiği patlamada bir anne ve çocuklarının can verdiği duyuruldu.

Somalili yetkililer, Türk okulunun yanında gerçekleşen saldırının bir askeri aracı hedef aldığını aktarıyor.

Saldırının olağan şüphelisi Eş Şebab terör örgütü olsa da henüz şimdiye kadar patlama üstlenilmedi.

Biri trans birey 5 kişi! Hamama götürüp tövbe ettirdilerBursa'da trans birey ile anlaşan adamın 20 bin lira ve aracı gasp edildi. Cep telefonu kamerasına, ''Bir daha fuhuş yapmayacağım'' diye yemin ettirilerek video kaydı yapılan adam, pompalı tüfek zoruyla hamama götürüldü. Gusül abdesti aldırılıp tövbe ettirilen adamın şikayeti üzerine yakalanan biri trans birey 5 şüpheli tutuklandı.
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