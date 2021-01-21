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21.01.2021 - 00:56 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Sosyal medya yıkıldı! ABD'li siyasetçi için...

Vermont Senatörü Demokrat Bernie Sanders'ın, Joe Biden'ın yemin töreninde yün eldivenleriyle sandalyede oturduğu görüntüler Twitter'da trend listesine girdi.

Son dakika... Sosyal medya yıkıldı! ABD'li siyasetçi için...

Sanders için bir kullanıcı "Yemin töreni Bernie'nin bugünkü planları arasında varmış ama bütün gününü de buna harcamayacakmış gibi bir hali var" derken, bir başka sosyal medya kullanıcısı "Kalkıp da New York City'e geldiğine inanamıyorum" yazdı.

Bir başka kullanıcı "Sanders, 50 yıldır aynı okulda çalışan bir tarih öğretmenine benziyor" derken, herkesin alabildiğine şık geldiği törene Sanders'ın yün eldivenleri ve kışlık montuyla gelmesi sosyal medyada günün "trend" konularından biriydi.

Özellikle eldivenleri sosyal medyanın diline düşen 79 yaşındaki siyasetçi, gençlerle arasının iyi olması ve genç nüfusa yönelik planlar yapmasıyla biliniyor.

Demokrat Joe Biden'ın kazandığı başkanlık yarışında, Trump o dönem Demokratlar'ın aday adayı olan Sanders için "komunist" nitelemesini yaparak demokrat sosyalist birisinin, demokratik bir yarışa girmeye hakkı olmadığını savunmuştu.

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