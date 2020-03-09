09.03.2020 - 11:27 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Sudan Başbakanı'na suikast girişimi
Resmi televizyon, başkent Hartum'da konvoyu hedef alınan Başbakan Hamduk'un yara almadan girişimden kurtulduğunu ve güvenli bir yere götürüldüğünü duyurdu.
Afrika ülkesi Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk'a suikast girişiminde bulunulduğu bildiriliyor.
Resmi televizyon, Hamduk'un konvoyunun başkent Hartum'da hedef alındığını duyurdu. Televizyon, Hamduk'un girişimden yara almadan kurtulduğu ve güvenli bir yere götürüldüğünü izleyicilerine aktardı.
Aylık 30 bin lira kazanıyor! Araplar peşinde...Adana'nın Kozan ilçesinde yıllardır tarım ve hayvancılıktan zarar ettikten sonra horoz üretim çiftliği kuran Türkmen ailesi, Ortadoğu ve Arap ülkelerindeki horoz tutkunlarının dikkatini Türkiye’ye çekti. Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi Ramazan Türkmen, üniversite mezunu gelinleri yetiştirdiği horozların satışından aylık 30 bin lira kazanç elde ediyor.