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09.03.2020 - 11:27 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Sudan Başbakanı'na suikast girişimi

Resmi televizyon, başkent Hartum'da konvoyu hedef alınan Başbakan Hamduk'un yara almadan girişimden kurtulduğunu ve güvenli bir yere götürüldüğünü duyurdu.

Son dakika... Sudan Başbakanı'na suikast girişimi

Afrika ülkesi Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk'a suikast girişiminde bulunulduğu bildiriliyor.

Resmi televizyon, Hamduk'un konvoyunun başkent Hartum'da hedef alındığını duyurdu. Televizyon, Hamduk'un girişimden yara almadan kurtulduğu ve güvenli bir yere götürüldüğünü izleyicilerine aktardı.

 

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