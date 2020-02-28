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28.02.2020 - 06:50 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Suriye devlet televizyonu: İsrail helikopterleri saldırı düzenledi

Güneydeki üç ayrı noktadaki askeri hedeflerin vurulduğunu duyuran televizyon, üç yaralı olduğunu izleyicilerine aktardı.

Son dakika... Suriye devlet televizyonu: İsrail helikopterleri saldırı düzenledi

İsrail ordusu, gece yarısı Suriye'deki bazı hedeflere saldırı düzenledi.

Suriye resmi televizyonu, İsrail helikopterlerinden Kuneytra, Kahtaniye ve Hurriye'deki askeri hedeflere füzeler fırlatıldığını duyurdu. Televizyonun verdiği bilgiye göre, füze saldırısında üç asker yaralandı.

Televizyon ayrıca, helikopterlerin Golan Tepeleri üzerinden Suriye hava sahasına giriş yaptığını izleyicilerine aktardı.

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