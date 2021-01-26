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26.01.2021 - 14:23 |

Son dakika... Suriye-Irak sınırında peş peşe depremler! Türkiye sallandı

4.4'ün ardından 5.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti, gelen son dakika haberine göre deprem Diyarbakır, Şanlıurafa, Mardin ve Batman gibi şehirlerde de hissedildi.

Son dakika... Suriye-Irak sınırında peş peşe depremler! Türkiye sallandı

Suriye-Irak sınırının kuzeyinde bugün üst üste depremler meydana geliyor.

Öğle 12.02'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki sarsıntının ardından, yaklaşık iki saat sonra bu kez 5.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Merkez üssü Suriye'nin Haseke kentine 58 kilometre uzaklıkta olan deprem, Türkiye'de Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman gibi şehirlerde de hissedildi.

AFAD 5.2'lik depremin derinliğini 11 kilometre olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

Depremlerin gerçekleştiği nokta çoğunlukla çöl ve yerleşim yeri bulunmuyor.

Kaldırımda yürüyen vatandaş ezilmekten saniyelerle kurtulduKocaeli’nin Derince ilçesinde sokakta yürüyen vatandaş, otomobille çarpışarak kaldırıma çıkan hafif ticari aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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