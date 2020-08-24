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24.08.2020 - 12:37 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Suriye'de doğalgaz boru hattında patlama

Şam yönetimi, başkent yakınlarında gerçekleşen patlamanın bir terör saldırısından kaynaklandığını duyurdu. ABD'nin Suriye özel temsilcisi ise, doğrudan terör örgütü DEAŞ'ı işaret etti.

Son dakika... Suriye'de doğalgaz boru hattında patlama

Suriye'nin başkenti Şam'ın köylerinden geçen Arap Gaz Hattı'nda Pazartesi günü bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından alevler metrelerce yükseğe ulaşırken, resmi medya Ed Dumeyr ve Adra köyleri arasındaki patlamanın bir 'terör saldırısı' olduğunu duyurdu.

Son dakika... Suriyede doğalgaz boru hattında patlama


Patlamayla birlikte birçok yerde elektrikler kesilirken, başkent Şam sakinlerinden biri elektriklerin gün içinde yeniden geldiğini söylüyor.
Son dakika... Suriyede doğalgaz boru hattında patlama


Mısır'dan başlayıp Ürdün ve Suriye'ye kadar uzanan Arap Gaz Boru Hattı'ndaki saldırıya ilişkin ABD'den de bir açıklama geldi. ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiğini söyledi.

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