Son dakika... Suriye'de doğalgaz boru hattında patlama

Suriye'nin başkenti Şam'ın köylerinden geçen Arap Gaz Hattı'nda Pazartesi günü bir patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından alevler metrelerce yükseğe ulaşırken, resmi medya Ed Dumeyr ve Adra köyleri arasındaki patlamanın bir 'terör saldırısı' olduğunu duyurdu.
Patlamayla birlikte birçok yerde elektrikler kesilirken, başkent Şam sakinlerinden biri elektriklerin gün içinde yeniden geldiğini söylüyor.
Mısır'dan başlayıp Ürdün ve Suriye'ye kadar uzanan Arap Gaz Boru Hattı'ndaki saldırıya ilişkin ABD'den de bir açıklama geldi. ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiğini söyledi.
Şehit babasının ardından asker selamı!Giresun’a 1 aylık yağışın bir buçuk katı 1 günde düştü. Nehre dönen Dereli ilçesinde araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısı, 8'e yükselirken, şehit olan uzman jandarma 7'nci kademeli çavuş Erdem Çıtır (44) için Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Soylu yaptığı açıklamada, "Esnafları, evleri tek tek ziyaret ediyoruz. Bütün bakanlarımız buranın çabuk toparlanması için çalışıyor. Herkes gayret gösteriyor. Ne kadar hasar var, tespitler yapılıyor. Aradığımız vatandaşımızın sayısı 9'a düştü." dedi.