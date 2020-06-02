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HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Taliban'ın yeni lideri corona virüsten öldü!
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02.06.2020 - 11:27 | | DHA

Son dakika... Taliban'ın yeni lideri corona virüsten öldü!

Gelen son dakika haberine göre, Taliban'ın yeni lideri Molla Heybetullah Ahundzadenin yakalandığı corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Son dakika... Taliban'ın yeni lideri corona virüsten öldü!

Taliban'ın yeni lideri Molla Heybetullah Ahundzadenin yakalandığı corona virüs nedeniyle öldü. Molla Heybetullah, Talibanı ABD ile barış masasına oturtan lider olarak biliniyor.

Karadeniz'i sardılar... 3 metre boyundaki yılan korku ve paniğe neden oldu!Türkiye'nin batısından doğusuna son dönemde bir çok ilde görülen yılanlar Doğu Karadeniz'de de kendilerini göstermeye başladı. Trabzon'da ölüme de neden olan yılanlar bu kez kendini Artvin’de gösterdi. 3 metrelik yılan, Ardanuç ilçesinde korku ve paniğe neden oldu.
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