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04.03.2020 - 12:33 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Tarihi anlaşmadan sonra ilk saldırı

ABD ve Taliban arasında imzalanan anlaşmadan günler sonra Amerikan savaş uçakları ülkenin güneyindeki Helmand'da militanları vurdu. ABD ordusu, saldırının Afgan güçlerinin kontrol noktasını hedef alan Taliban üyelerini püskürtmek üzere yapıldığını duyurdu.

Son dakika... Tarihi anlaşmadan sonra ilk saldırı

Afganistan'da 19 yıllık savaşı bitirmeyi hedefleyen ve 14 ay içerisinde Amerikan askerlerinin çekilmesini öngören tarihi anlaşmanın imzası kurumadan, yeni saldırı haberi geldi.

ABD ordusu, güneydeki Helmand eyaletinde bir grup Taliban militanına yönelik hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, Afgan güçlerine ait bir kontrol noktasını hedef alan örgüt üyelerinin püskürtülmesi için söz konusu saldırının gerçekleştiği belirtildi.

ABD ordu sözcüsü, Taliban'ın imza attığı anlaşmanın hükümlerine uyması için çağrıda bulundu.

Göçmen çocuklardan "sınırları açın" çağrısıEdirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin sınırdaki bekleyişi sürerken, Meriç Nehri'nin kıyısındaki Doyran köyünde göçmen çocuklar, Türkçe, İngilizce ve Arapça "sınırları açın" yazılı pankart açarak gösteri yaptı.
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