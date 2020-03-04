Son dakika... Tarihi anlaşmadan sonra ilk saldırı

Afganistan'da 19 yıllık savaşı bitirmeyi hedefleyen ve 14 ay içerisinde Amerikan askerlerinin çekilmesini öngören tarihi anlaşmanın imzası kurumadan, yeni saldırı haberi geldi.

ABD ordusu, güneydeki Helmand eyaletinde bir grup Taliban militanına yönelik hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, Afgan güçlerine ait bir kontrol noktasını hedef alan örgüt üyelerinin püskürtülmesi için söz konusu saldırının gerçekleştiği belirtildi.

ABD ordu sözcüsü, Taliban'ın imza attığı anlaşmanın hükümlerine uyması için çağrıda bulundu.