Son dakika... Time'ın Beyaz Saray kapağı bomba etkisi yarattı

ABD'de tarihi seçimi kaybeden Donald Trump'ın son kez Air Force One uçağına binmesiyle başlayan değişim, yeni Başkan Joe Biden'ın yemin etmesi ve ardından Beyaz Saray'a yerleşmesiyle tamamlandı.

Yemin töreninde yaptığı konuşmada demokrasinin galip geldiğini belirten Biden, 'birlik' mesajıyla birlikte bütün Amerikalıların başkanı olma sözünü verdi. ABD'nin en yaşlı başkanı olan Biden Oval Ofis'teki koltuğuna oturur oturmaz görevine fırtına gibi başladı, Trump döneminde alınan tartışmalı kararları 15 kararnameyle geri çevirdi.

ABD'nin 46'ıncı başkanı Biden'ın attığı imzalarla Washington yönetimi Paris İklim Anlaşması'na döndü, Meksika sınırına duvar inşası durduruldu. İlk hedef olarak ülkeyi kasıp kavuran koronavirüs salgınını durdurmayı seçen Biden, ayrıca Dünya Sağlık Örgütü üyeliğinin sürdürülmesi emrini de verdi.

Başkan olarak yaptığı son resmi konuşmada bir şekilde geri döneceğini savunan Donald Trump'ın Joe Biden'a bıraktığı mektubun içeriği ise gizemini koruyor. Biden, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Trump'ın kendisine 'çok cömert' bir mektup bıraktığını ancak mektubun içeriğini şimdilik paylaşmayacağını söyledi. Biden, "Özel olduğu için kendisiyle konuşana dek içeriğinden bahsetmeyeceğim. Ama cömertti" diye ekledi.

Seçim sonucunu kabul etmeyen Trump'ın 6 Ocak tarihinde fanatik taraftarlarını kışkırtmasıyla gerçekleşen Kongre işgaliyle eşi benzeri görülmemiş bir çalkantı yaşayan ABD, eski başkan tarafından adeta Twitter üzerinden yönetildi.

Donald Trump'ın ABD başkanı olabileceğini düşünen çok az kişi vardı. Fakat oldu ve sıra dışı bir başkanlık dönemi başladı. Günde ortalama 20 yalan söyleyen Trump, sürekli medya ile kavga etti.

Çin'le ticaret savaşına girişen ABD lideri, Meksika sınırına duvar örebilmek için olağanüstü hal ilan etti. Sınıra dayanan göçmenler için ise, "Bunlar insan değil, hayvan" dedi.

Avrupa'daki müttefikleriyle ABD'nin arasını açan Trump, görev süresinin ilk yıllarında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile hakaret yarışına girdi. Dünya nükleer bir savaş korkusuyla titrerken, birkaç ay sonra Kim'le tarihi bir buluşmaya imza tatı. Söz konusu randevular iki kez daha tekrar etti ancak görüşmeler Kuzey Kore'nin nükleer programına devam etmesini önleyemedi.

İsrail'in istediği her şeyi veren Trump, Ortadoğu'da yeni bir denklem kurdu ve Arap ülkeleriyle Tel Aviv yönetiminin normalleşme anlaşmaları imzalamasını sağladı.

Rusya ile ilişkileri başını uzun süre ağrıttı, Ukrayna'ya Joe Biden'ı soruşturması için baskı yaptığı suçlamaları üzerine Temsilciler Meclisi'nde görevinden azledildi. Senato'daki Cumhuriyetçiler azil sürecini bloke etti.

Siyah ABD'li George Floyd'un öldürülmesiyle patlayan kitlesel gösterilerde protestoculara ağzına gelen her şeyi söyledi.

Ancak seçimi kaybetmesine yol açan ve kaçamadığı kriz ise koronavirüs oldu. 400 binden fazla ABD'linin ölümüne yol açan salgın için Trump "Bir gün yok olacak. Mucize gibi. Ortadan kalkacak" dedi. Daha sonra salgını önemsemediğini söyledi, kendisi koronavirüse yakalandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tekrar seçilme hayalleri suya düşen ve Beyaz Saray'ı terk eden Trump'ın geride bıraktığı miras ise, bugün ünlü Amerikan dergisi Time'ın kapağında. Joe Biden'ın Oval Ofis'teki ilk gününü kapağına taşıyan Time, ortalığa saçılmış resmi belgeler ve üst üste yığılmış sorunları gösteren dosyalara vurgu yaptı. Yeni Başkan Biden ise, bu dağınıklık arasında Oval Ofis'in penceresinden dışarı bakıyor.