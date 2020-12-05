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05.12.2020 - 00:25 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Trump, askerleri Somali'den de çekiyor!

ABD'li yetkililer Cuma günü yaptıkları açıklamada, Başkan Donald Trump'ın küresel bir geri çekilmenin parçası olarak Somali'den neredeyse tüm Amerikan askerlerinin 15 Ocak'a kadar geri çekilmesi emrini verdiğini, Afganistan ve Irak'taki güçlerini de çekeceğini söyledi.

Son dakika... Trump, askerleri Somali'den de çekiyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Somali'de, yerel güçlerin El Kaide bağlantılı El Şebab isyanını yenmesine yardım etmek için bulunan yaklaşık 700 askeri var. Misyon, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok az ilgi gördü, ancak Pentagon’un El Kaide ile mücadeleye yönelik küresel çabalarının temel taşı olarak kabul ediliyor.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan ABD'li bir savunma yetkilisi, Somali'de kalan ABD askerlerinin başkent Mogadişu'da yer alacağını söyledi.

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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