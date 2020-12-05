Son dakika... Trump, askerleri Somali'den de çekiyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Somali'de, yerel güçlerin El Kaide bağlantılı El Şebab isyanını yenmesine yardım etmek için bulunan yaklaşık 700 askeri var. Misyon, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok az ilgi gördü, ancak Pentagon’un El Kaide ile mücadeleye yönelik küresel çabalarının temel taşı olarak kabul ediliyor.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan ABD'li bir savunma yetkilisi, Somali'de kalan ABD askerlerinin başkent Mogadişu'da yer alacağını söyledi.