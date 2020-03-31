Son dakika... Trump baltayı taşa vurdu! 38 milyon...

Dünya genelinde corona virüse yakalananların sayısı 800 bin olmak üzere, can kayıpları ise 40 bine yaklaştı. Yeryüzünde neredeyse her saniye bir insana bulaşan Covid-19 salgınındaki tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyoruz.

10.40 : Bir başka Afrika ülkesi Botsvana'da ilk corona virüs vakaları tespit edildi. Sağlık Bakanlığı,testleri pozitif çıkanlardan ikisinin Tayland, birinin ise İngiltere'ye seyahat ettiğini bildiriyor.

Salgının Botsvana'ya ulaşmasıyla Afrika'da corona virüs görülmeyen ülkeler şöyle: Lesotho, Comoros, Sierra Leone, Güney Sudan, Burundi ile Sao Tome ve Principe.

10.00 : Afrika ülkesi Tanzanya'da corona virüsten ilk ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanı Ummy Mwalimu, 49 yaşındaki Tanzanyalı erkek hastanın hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.

Tanzanya'da doğrulanmış 19 vaka bulunuyor.

09.40 : Beyaz Saray'daki her corona virüs basın toplantısı olaylı geçen ABD lideri Donald Trump, bu kez baltayı taşa vurdu.

Gazetecilerden Güney Kore'nin ABD'den test sayısında neden iyi olduğunu sormalarını isteyen Trump, cevabı yine kendisi verdi: "Güney Kore'nin herkesten daha iyi olduğunu biliyorum."





Bu kez muhabirlere Güney Kore'nin başkenti Seul'un ne kadar büyük olduğunu soran ABD lideri, bir kez daha yanıtladı: "38 milyon insan, bizim şehirlerimizin hiçbiri bu kadar büyük değil."

Gerçek ise şöyle: Güney Kore'nin başkentinde yalnızca 9,7 milyon insan yaşıyor. Seul bölgesinde ise 25 milyon nüfus bulunuyor. Güney Kore'de toplam 51 milyon insan var.

Peki Trump'ın telaffuz ettiği 38 milyon rakamı nereden geliyor? BBC, yanlışlığın kaynağının Wikipedia'daki bir bilgi olduğunu bildiriyor.

Ancak Wikipedia'daki 38 m. rakamı, Seul'un nüfusunu değil deniz seviyesinden yüksekliğini gösteriyor.

İSPANYA AB'Yİ YARDIMA ÇAĞIRDI





08.50 : Avrupa'da İtalya'dan sonra corona virüsün en fazla etkilediği ülke olan İspanya, Avrupa Birliği'nden daha fazla dayanışma beklediğini açıkladı. İspanya Dışişleri Bakanı Luca Arancha Gonzalez Laya, Covid-19'la savaşmak için AB'nin çok daha büyük bir bütçeye ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

07.45 : Kral Maha Vajiralongkorn'un haremiyle birlikte lüks bir otelde karantinaya çekildiği yönünde haberlerin geldiği Tayland'da, bir günde 127 vaka daha teşhis edildi. Corona virüsün 1651 kişiye bulaştığı ülkede can kaybı 10.

04.40 : Can kayıpları ve vakaların artış gösterdiği Meksika, acil durum ilan etti. Vakaların 97 artışla 1094'e çıktığı Meksika'da şimdiye kadar 28 insan hayatını kaybetti.



KARANTİNAYI İHLAL EDENE HAPİS

04.10 : Tıpkı Çin gibi corona virüsün yayılmasını durduran Güney Kore ise, bir günde 128 testin pozitif sonuç verdiğini bildiriyor. Güney Kore'de halihazırda 9 bin 786 Covid-19 hastası var.

Seul yönetimi, karantina kurallarına uymayanları bir yıl hapisle cezalandırıyor. Hapse girmek istemeyenler ise, 10 milyon Kore wonu yani 8 bin 200 ABD doları ödemek zorunda.





03.35 : Covid-19'un ortaya çıktığı ve dünyaya yayıldığı Çin, son 24 saatte 48 yeni vaka açıkladı. Corona virüs bulaştığı tespit edilenlerin tümü, yurt dışı bağantılı.

02.40 : Vakaların 647'ye ulaştığı Yeni Zelanda'da corona virüse karşı alınan acil durum kararı bir hafta daha uzatıldı.

00.55 : Vatikan'da ilk kez bir kardinale yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 66 yaşındaki Roma Psikopos Vekili Angelo De Donatis, Covid-19 belirtileri göstermesinin ardından hastaneye yatırıldı.

Kardinal De Donatis'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kardinal De Donatis 2017'de Papa tarafgından göreve atanmıştı.

Kardinalin yakın dönemde Papa Francesco'yla temas edip etmediği net değil.

Papa geçen Cumartesi günü, ne kendisinde ne de yakın danışmanlarında testin pozitif çıkmadığını söylemişti.





TRUMP YİNE KAVGA ETTİ

00.15 : Günlük basın toplantılarına devam eden ABD Başkanı Donald Trump, beş dakikada corona virüs testi yapabilen kiti televizyonların canlı yayınında gösterdi ve Nisan ayının çok zorlu geçeceği mesajını verdi.

Trump, "Önümüzdeki 30 gün zorlu bir dönem olacak ve bu çok önemli 30 güne elimizdeki her şeyi koyuyoruz. Kurallara sıkı sıkıya uyarsak, bir milyondan fazla Amerikalı'nın yaşamını kurtarabiliriz. Bu kararlar virüsün ve zaferimizin kaderini belirleyecek" dedi.

ABD çapında 1 milyonu aşkın insanın corona virüs testinden geçirildiğini ilan eden Trump, 'Evde kalın' talimatı verilip verilmeyeceği sorusunu yanıtladı: "Bunu yönetimimdeki yetkililer ile konuştuk. Ancak bunu yapmak çok sert olur ve biz de yapmak istemiyoruz. Böyle bir karara varırsak haberiniz olur ama şu anda çok olası durmuyor."





ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) N95 koruyucu maskelerini dezenfekte ederek yeniden kullanımına olanak tanıyan bir cihazı onayladığını belirten Donald Trump, "Bu cihazların her biri, günde 120 bine kadar maskeyi dezenfekte edebiliyor. Böylece her maske 20 kere yeniden kullanılabilir" bilgisini paylaştı.

ABD lideri, daha önce canlı yayında tartıştığı CNN Muhabiri Jim Acosta ile yeniden kapıştı. Acosta'nın 'Virüsün kontrol altında olduğu' ve 'Yakında gideceği' gibi açıklamalarını hatırlatması üzerine Trump, yine çileden çıktı:

"Ben ülkeyi sakin tutmaya çalışıyorum. Kimsenin panik olmasını istemiyorum. Senin gibi insanlar ve CNN gibileri, böyle (halkı paniğe sürükleyecek) şeyler söylüyor. Bu yüzden de artık kimse CNN'i dinlemek istemiyor. Böyle sinsi ve rahatsız edici bir soru yerine, normal ve gerçek bir soru sorabilirdin."