Son dakika... Trump bombayı patlattı! Kulak çubuğu...

2 milyon 400 bini aşkın insana bulaşan corona virüs, bugüne kadar yeryüzünde 165 bin kişinin ölümüne yol açtı. Dünyayı titreten salgına ilişkin tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyoruz.

10.00 : Bugüne kadar corona virüse yakalanan 1440 kişinin kayıtlara geçtiği Yeni Zelanda'da, sokağa çıkma yasağı ve OHAL beş gün daha uzatıldı.

Başbakan Jacinda Ardern, sınırlamaların 27 Nisan Pazartesi gününe kadar süreceğini belirterek "Çok az ülkenin yapabildiği şeyleri yaptık, yıkım dalgasını durdurduk. Yayılma oranımız kişi başına 0,48, yurt dışında bu oran 2,5" dedi.

Yeni Zelanda, 25 Mart'ta radikal tedbirler uygulamaya başlamıştı. 27 Nisan'dan itibaren iş yerlerinin kısıtlamalara uygun olarak açılması, insanların semtlerinde dolaşabilmesi, okulların kısmen açılması, evden çalışma, düğün ve cenazelere 10 kişinin katılımına izin verilmesi gibi daha esnek kurallar hayata geçecek.

Okyanusya ülkesinde 12 Covid-19 hastası yaşamını yitirdi.



OLİMPİYATLAR 2021'DE DE ZOR GÖRÜNÜYOR

09.25 : Japonya'daki Kobe Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Kentaro Iwata, Tokyo'da yapılacak olan Yaz Olimpiyatları'nın 2021 yılında da düzenlenemeyebileceğini söyledi.

Japonya, Covid-19 salgının giderek yayılmasına rağmen Olimpiyatları erteleme çağrılarına uzun bir süre direnmişti. Ancak bazı ülke takımlarının Olimpiyatlara katılmayacaklarını açıklamalarının ardından Japonya da erteleme kararı almıştı.

Iwata gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Olimpiyatların düzenlenebilmesi için iki koşulun yerine gelmesi gerekiyor: Salgının Japonya'da kontrol altına alınması ve salgının dünyanın geri kalanında kontrol alına alınmış olması. Japonya, önümüzdeki yıl hastalığı kontrol altına alabileceğini düşünüyor olabilir. Keşke alabilsek ancak dünyanın geri kalanı için bu durum söz konusu olmayabilir. Bu nedenle Olimpiyat Oyunları'nın önümüzdeki yıl da düzenlenmesi konusunda karamsarım."

08.45 : Corona virüs salgınının halihazırda Avrupa'daki merkez üssü olan İngiltere'de, Covid-19 teşhisi konulan 80 Kıbrıslı Türk yaşamını yitirdi.

Acı haberi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Facebook hesabından verdi. Özersay, "Salgın sonucu Birleşik Krallık’ta bugüne kadar 80 vatandaşımızı kaybettik. Aralarında İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere önemli katkıları olmuş isimlerin de yer aldığı onca güzel insan..." mesajını paylaştı.





CORONA VİRÜSE KARŞI BİTKİSEL İLAÇ: COVID ORGANICS!

05.30 : Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'da corona virüse karşı geliştirilen bitkisel ilaç bugün resmen tanıtılıyor.

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, devlet televizyonunda Covid Organics adı verilen ilacın testleri geçtiğini söyledi. Rajoelina'nın verdiği bilgiye göre, ilacın muhteviyatını 'pelin otu' olarak bilinen artemisia bitkisi başta olmak üzere birçok şifalı otun karışımı.

Madagaskar lideri, ilacın seri üretimine hemen başlayacaklarını, daha çok sıtma tedavisinde kullanılan artemisianın tıp dünyasında uzun zamandır bilindiğini aktardı.

Çinli bilim insanları tarafından Vietnam Savaşı'nda tedavide kullanılan artemisia, uzun süredir laboratuvarlarda test ediliyor. Son olarak Çinli Doktor Youyou Tu, sıtmanın tedavisinde yüksek yok edici etkiye sahip artemisinin maddesini keşfedip saflaştırdığı için 2015 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanmıştı.

04.35 : Orta Amerika ülkesi Guatemala'da ABD'den sınır dışı edilen 50 göçmende corona virüse rastlandığı açıklandı.

Guatemala lideri Alejandro Giammattei, Covid-19'a yakalananlardan 14'ünün Orta Amerika ülkelerinin vatandaşları olduğunu söyledi.





ÇİN'DE ÜST ÜSTE İKİ GÜN CAN KAYBI YOK

03.30 : Corona virüsün dünyaya yayıldığı Çin'de ikinci gün üst üste ölüm gerçekleşmedi.

Pekin yönetimi, son 24 saatte test sonucu pozitif çıkan 12 vakadan sekizinin yurt dışı kaynaklı olduğunu bildiriyor.

03.10 : Meksika'daki vakalar 764 artışla 8 bin 261'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, bir günde gerçekleşen 36 ölümle toplam can kaybı da 686 oldu.

02.45 : Afrika kıtası ülkelerinden Senegal, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Togo'da maske takmak zorunlu hale getirildi.

Senegal'deki düzenleme, tüm kamu ve özel iş yerleri, market ve pazarlar ile toplu taşıma araçlarını kapsıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da bugünden itibaren ev dışında her yerde maske takılacak.

Togo'da ise sağlık çalışanlarının maske kullanması kural haline getirildi.

Afrika Kıtası'nda Güney Afrika, Kamerun, Nijer, Nijerya, Burkina Faso, Gabon dahil çok sayıda ülkede maske takmak zorunlu.





TRUMP CEBİNDEN ÇIKARIP GÖSTERDİ: KULAK ÇUBUĞU!

02.00 : Günlük basın toplantılarını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, test kitlerinin yeterli olmadığı eleştirilerine kendi mizacını yansıtan bir karışılk verdi. Trump, toplantı sırasında cebinden çıkardığı bir test kitini kulak temizleme çubuğu ile karşılaştırdı. Kitin üretiminin suni solunum cihazlarına göre çok daha basit olduğunu söyledi.

Aşırı sağcı ABD lideri Trump, birkaç gün önce tartıştığı New York Valisi Andrew Cuomo'nun basın toplantısında federal hükümet ve kendisinden övgüyle bahsettiği bölümleri de Beyaz Saray'daki açıklamaları sırasında gösterdi.

Trump yönetimi ile eyalet valileri arasında karantina tedbirlerinin ne zaman kaldırılacağı ve hayatın ne zaman normale dönmeye başlayacağı konusunda yaşanan tartışmalarda gerilim tırmanıyor.

Valilerden kısıtlamaları kaldırmaları için yol haritalarını belirlemelerini isteyen ABD lideri, üç aşamalı bir 'normale dönüş' programı önermişti.

Ancak Pazar günü düzenlenen telekonferansta ise birçok vali Trump'ın yardımcısı Mike Pence'e test sayısı kayda değer ölçüde artırılmadığı sürece kısıtlamaları kaldırma planlarını hayata geçirmenin olanaksız olduğunu söyledi.

CNN televizyonuna konuşan Virginia eyaletinin Demokrat Valisi Ralph Northam, Pence'in 'eyaletlerin elinde fazlasıyla test kiti var' iddiasına "Hayal dünyasında yaşıyorlar" yanıtını verdi.

Northam, "Testlerin artırılması için savaşıyoruz. İster inanın ister inanmayın ama elimizde yeteri kadar test çubuğu dahi yok. Ulusal düzeyde ihtiyacımız olan her şeye sahip oluğumuzu söyleyip yerel yönetim seviyesinde hiçbir şey yapmamak tam bir sorumsuzluk örneği" diye konuştu.

New York Times gazetesine konuşan Harvard Üniversitesi bulaşıcı hastalık uzmanları, kısıtlamaların kalkabilmesi için ABD yönetiminin gelecek ay içerisinde mevcut test kapasitesini üç katına çıkarması gerektiğini ifade etmişti. ABD'de günde ortalama 146 bin test yapılıyor.

ABD'deki salgının merkez üssü olan New York'ta yeni vaka sayılarının artış hızı yavaşlasa da, Maryland, Virginia ve Washington DC'de vakaların artışı devam ediyor. Boston ve Chicago'da da vaka ve ölü sayılarının hızla artmaya başladığı uyarıları yapılıyor.





CNN'e konuşan Cumhuriyetçi Maryland valisi Larry Hogan ise "Yönetim test sayısını artırmaya çalışıyor. Özel laboratuvarlar konusunda bir takım adımlar atıyorlar. Ancak kalkıp da 'Valilerin bol miktarda test kapasitesi var, testleri yapmaya odaklanmalılar' demek bir anlamda bizim işimizi yapmadığımızı ima etmek olur ki bu doğru değil" diye konuştu.

Ohio, Texas ve Florida gibi bazı eyaletler, 1 Mayıs itibarıyla ekonomilerini kısmen de olsa açmaya başlayacaklarını ilan etmiş durumdalar.

Beyaz Saray'ın önerdiği takvime göre eyaletler 14 gün boyunca yeni vaka sayılarında düşüş gözlemlediklerinde ekonomik aktiviteyi kademeli olarak açmaya başlayabilecek. Ancak buna rağmen Başkan Trump Cuma günü paylaştığı Twitter mesajlarında Minnesota, Michigan ve Virginia eyaletlerinin 'özgürleştirilmesi' çağrısı yaptı. Söz konusu üç eyaletin valisi de Demokrat.

01.45 : Güney Afrika ülkelerinden Malavi'nin başkenti Blantyre'de görev yapan doktorlar, koruyucu araç gereç bulunmadığı gerekçesiyle grev başlattı.

Başkent Blantyre'deki Devlet Hastanesi Direktörü Samson Mdolo, eldiven, maske ve temiz su bulunmadığını aktarıyor.

17 corona virüs vakası belirleyen Malavi'de iki can kaybı var.

00.25 : Türklerin en kalabalık yaşadığı ülke Almanya'da corona virüs kurbanlarının sayısı artıyor.

Almanya'da bir günde sekiz Türk daha yaşamını yitirdi ve salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 87 oldu.





NETANYAHU'YA SOSYAL MESAFELİ PROTESTO

00.00 : İsrail'in Tel Aviv kentinde 2 bini aşkın protestocu Rabin Meydanı'nda toplandı ve sosyal mesafeyi koruyarak Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto etti.

Göstericiler corona virüs salgını nedeniyle istihbarat servislerine halkın cep telefonlarını takibe alma yetkisi tanıyan Netanyahu hülkümetinin, bireysel hakları ihlâl ettiğini söylüyor.

Gösteri öncesinde İsrail emniyeti Rabin Meydanı'nda yerlere işaretler koyarak göstericilerin durabilecekleri yerleri belirledi. Protestoya katılanlara da maske takma zorunluluğu getirildi.

'Siyah Bayrak' olarak adlandırılan göstericiler, hükümetin corona günlerinde çıkardığı yasaları protesto ediyor. Protesto gösterisinde Netanyahu'nun şu anki koalisyon ortağı Benny Ganz ile birkaç hafta öncesine kadar Mavi ve Beyaz İttifakı'nda birlikte hareket eden Yeş Atid lideri Yair Lapid de konuştu ve şunları söyledi:

"Demokrasiler 21. yüzyılda böyle ölüyor. Parlamentolar tanklarla basıldığı için ölmüyorlar. İçten içe ölüyorlar. Netanyahu demokrasi ilkesinin solcu bir söylem olarak algılanmasını istiyor. Hakkında dava açılan birisi polis müdürünü, başsavcıyı, davasına bakacak hakimleri atayamaz. Bunlar Netanyahu'nun istek listesi."