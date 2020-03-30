Son dakika... Trump çıldırdı! Büyük kavga çıktı

10.50 : Güney Afrika'da fabrikaya kilitlenerek altı gündür dışarı çıkmadan zorla maske ürettirilen işçiler, polis operasyonuyla kurtuldu.

İnsanlık dışı koşullarda kapalı tutulan 14 işçinin, hiçbir ücret almadan çalıştırıldığı tespit edildi.

Yerel medya, fabrika bekçilerinin çalışanları kurtarmaya gelen polisleri içeri almamak için direndiğini de aktarıyor.

Fabrikanın sahibi gözaltına alındı.

09.25 : Corona virüs salgınına karşı mücadele kapsamında İngiltere’de bulunan University College London ile Mercedes’in Formula 1 ekibi, bir haftada yeni bir solunum cihazı geliştirdi.

Cihazın Covid-19 hastalarının yoğun bakım ünitelerine alınmadan tedavi edilmelerini sağlayabileceği ifade ediliyor.

Sürekli pozitif havayolu basıncı uygulayan ve CPAP olarak bilinen cihazlar, İtalya ile Çin’de Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmıştı. Ancak bu cihazların sayısının fazlasıyla yetersiz olduğu belirtiliyordu.

Mercedes gerekli onayların alınması durumunda, günde 1000 cihaz geliştirebileceğini belirtiyor.

08.00 : Bir günde 136 yeni teşhis koyan Tayland'da can kaybı da iki artışla dokuza çıktı. Ülkedeki 1524 hastanın 1388'i hastanelerde tedavi görüyor, 23'ünün durumu kritik. Tayland'daki bir karakoldaki masasında oturan polis.







07.30 : Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde ilk ölüm gerçekleşti. Akşam 21.00'den sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulayan Fildişi Sahili, ülkenin ekonomik başkenti Abidjan'ı da bugünden itibaren karantinaya alıyor.

06.55 : Bu sabah itibariyle Kuzey ve Güney Amerika'daki bazı ülkelerin bildirdiği yeni vaka ve ölümler:

Meksika - 145 vaka, dört ölüm

El Salvador - Altı vaka

Paraguay - Beş vaka

Bolivya - 15 vaka

Honduras - 29 vaka



04.05 : Güney Kore ise bir günde 78 insana daha corona virüsün bulaştığını açıkladı. Salgını neredeyse durduran Seul yönetimi, vakaların 9 bin 661'e çıktığını aktarıyor.





03.20 : Corona virüsün dünyaya yayıldığı Çin, son 24 saatte 31 vaka belirledi, dört hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

02.45 : Orta Amerika ülkesi Panama bir günde 7 yeni ölüm bildirdi, can kaybının 24'e çıktığı ülkede vakalar da 989'u buldu.





01.10 : Günler içinde corona virüsün merkez üssü haline gelen ABD'de vakalar 140 bini aşarken, Washington yönetimi Cumartesi günü itibariyle 894 bin testin tamamlandığını duyurdu.

CNN televizyonuna konuşan ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü bulaşıcı hastalık merkezinin başındaki isim Anthony Fauci, corona virüs ölümlerinin 200 bini bulabileceğini belirtti.

Covid-19 nedeniyle 100 bin ile 200 bin arasında kişinin hayatını kaybedebileceğini belirten Fauci, vaka sayısının ise milyonlarla ifade edilebileceğini aktardı.



Gece saatlerinde Beyaz Saray'da kameraların önüne çıkan Başkan Donald Trump ise, "Salgındaki ölüm oranlarının iki haftaya kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umuyoruz" dedi.

Basın toplantısında Fauci'ye yanıt veren Trump, "Biz hiçbir şey yapmasaydık 2,2 milyon insanın ölmesi bekleniyordu ama bunun çok altında olan 100 bin ila 200 bin ölümle bu süreçten çıkarsak, iyi bir iş çıkardık demektir" diye konuştu.



Önlemlerin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını belirten Trump, "Önümüzdeki iki hafta çok önemli. Herkes üzerine düşeni yapmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmeli. Bu kabus elbet bir gün bitecek" ifadesini kullandı. ABD lideri, daha önce ülkeyi 12 Nisan'daki Paskalya'ya kadar tekrar eski haline getirmek istiyorum demişti.





Trump'ın gündeminde vakaların yarısının görüldüğü New York'taki hastanelerdeki muhtemel 'tıbbi malzeme yokluğu' da vardı: "Bir anda haftalık 10-20 bin maske ihtiyacı nasıl 300 bine çıkabiliyor? New York'taki hastanelerde bir işler dönüyor. Gazeteciler olarak siz bu meseleye bir bakmalısınız. Bu maskeler nereye gidiyor? Arka kapıdan başka yerlere mi gidiyor? Bu hastanelerde stokçuluktan da kötü şeyler dönüyor olabilir."

ABD Başkanı, geçmişte birçok kez olduğu gibi basın toplantısını izleyen gazetecilerle tartıştı. PBS muhabiri Yamiche Alcindor'un "Daha önce bazı eyaletlerin ihtiyacından fazla talebi olduğunu söylemiştiniz" demesi üzerine, Trump televizyon ekranında söylediği cümleleri kendisi yalanladı. Alcindor'un, hafta içinde Fox News'e yaptığı açıklamaları hatırlatması üzerine ise ABD Başkanı muhabirin tehditvari konuştuğunu ve diğer gazetecilerin vaktinden çaldığını savundu.

Trump daha sonra da CNN muhabiri Jeremy Diamond'a "Senin açıklaman, sorun ve cevabın yalan. CNN yalan haberler yapıyor" diye bağırdı.