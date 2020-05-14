Son dakika... Trump: Corona virüs salgını küreselleşmeyi bitirdi

Yeryüzündeki en çok vaka ve en ölümün görüldüğü ABD'de, corona virüs salgını için aylar önce 'küçük bir grip' diyen Başkan Trump'tan yeni açıklamalar var.

ABD lideri, salgının küreselleşme çağının sona erdiğini gösterdiğini söyledi. Trump, "Aşı hazır olduğunda uygulanması için ABD ordusunu harekete geçirecek" dedi.

Trump ayrıca, trilyonlarca dolar borç yükü altına giren Washington yönetiminin ABD dışında üretilen ürünlere vergi getirilebileceğini de belirtti.

Öte yandan, Beyaz Saray'da kullanılan Covid-19 testinin çok sayıda pozitif örneği tespit etmekte başarısız olduğu ortaya çıktı.

Washington Post'un haberine göre, Abbott Laboratuvarları'nın geliştirdiği ve Trump'ın övgüyle söz ettiği testler, fiyaskoya yol açtı. Söz konusu testler, nazofarinjeal çubuklar sıvı içinde döndürülerek yapıldığında rakip Cepheid firmasının tespit ettiği pozitif örneklerin üçte birini gözden kaçırdı.

New York Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırmada, her iki firmanın testleri kuru nazal çubuklarla yapıldığında ise Abbott'unkinin ıskaladığı pozitif örnek oranının yüzde 48'e çıktığı görüldü.

Corona virüsü beş ila 13 dakikada tespit etmesi beklenen Abbott testi, Mart ayı sonunda ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) acil durum yetkisi almıştı.

Abbott, ID Now testinin hatalı negatif oranının yüzde 0,02 olduğunu savunarak, New York Üniversitesi'nin çalışmasının bulgularının 'teste ilişkin yapılan diğer araştırmalarla tutarlı olmadığını' ileri sürdü.

Beyaz Saray Sözcüsü ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Beyaz Saray'da şimdiye kadar başta başkan yardımcısı Mike Pence'nin sözcüsü Katie Miller olmak üzere birçok kişide corona virüse rastlandı.