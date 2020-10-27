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27.10.2020 - 21:01 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Trump: DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'da ateÅŸkesin bozulmasÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±

Trump, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'da Washington'un aracÄ±lÄ±k ettiÄŸi ateÅŸkesin bozulmasÄ±nÄ±n 'hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±' olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Son dakika... Trump: DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'da ateÅŸkesin bozulmasÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'da Washington'un aracÄ±lÄ±k ettiÄŸi ateÅŸkesin bozulmasÄ±nÄ±n 'hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±' olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â 

Trump her ÅŸeye raÄŸmen sorunun Ã§Ã¶zÃ¼lmesine iliÅŸkin iyimserliÄŸini koruduÄŸunu belirtti.

Ermenistan, Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan stratejik bir kÃ¶yden geri Ã§ekildiÄŸini kabul etmiÅŸti.

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AcÄ±lÄ± baba olanlara inanmak istemiyorErmenistan'Ä±n misket bomba saldÄ±rÄ±sÄ±nda can veren Aysu Ä°skenderova'nÄ±n babasÄ± RövÅŸen Ä°skenderov, henüz 7 yaÅŸÄ±nda olan en büyük kÄ±zÄ±nÄ± yarÄ±n topraÄŸa vereceÄŸine inanmak istemediÄŸini söyledi.
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