27.10.2020 - 21:01 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Trump: DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'da ateÅŸkesin bozulmasÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±
Trump, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'da Washington'un aracÄ±lÄ±k ettiÄŸi ateÅŸkesin bozulmasÄ±nÄ±n 'hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±' olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'da Washington'un aracÄ±lÄ±k ettiÄŸi ateÅŸkesin bozulmasÄ±nÄ±n 'hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±' olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â
Trump her ÅŸeye raÄŸmen sorunun Ã§Ã¶zÃ¼lmesine iliÅŸkin iyimserliÄŸini koruduÄŸunu belirtti.
Ermenistan, Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan stratejik bir kÃ¶yden geri Ã§ekildiÄŸini kabul etmiÅŸti.
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