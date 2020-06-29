Son dakika... Dünyada ilk haber! Trump için tutuklama kararı

İran ve ABD'yi savaşın eşiğine getiren suikastin üzerinden yaklaşık altı ay geçti, Tahran yönetimi bugün en sıra dışı hamlelerinden birini yaptı.

İran, Ortadoğu'nun en korkulan ismi General Kasım Süleymani'yi öldürmekle suçladığı ABD Başkanı Donald Trump için tutuklama kararı çıkardı.

Tahran yönetimi, Trump'ın görüldüğü yerde yakalanması için de Interpol'den yardım istedi. Söz konusu karar, Trump'la birlikte 30'u aşkın ABD'li yetkiliyi de kapsıyor.

Tahran Başsavcısı Ali el Kasımi, Trump ve ABD'li diğer isimleri 'cinayet ve terörizm'le suçluyor.

Merkezi Fransa'nın Lyon şehrinde bulunan uluslararası polis teşkilatı Interpol ise, İran'ın talebiyle ilgili henüz bir yorum yapmadı.

Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani, 3 Ocak tarihinde Irak'ın başkenti Bağdat'taki havalimanından çıkarken ABD insansız hava aracından atılan füzelerle vurulmuştu.

Ortadoğu'yu alt üst eden saldırının ardından İran Irak'taki ABD üslerine onlarca füze attı ancak hiçbir Amerikan askeri yaşamını yitirmedi.

Süleymani'nin cenazesinde yaşanan izdihamda ise onlarca kişi yaşamını yitirmişti.

Kasım Süleymani, Ortadoğu'daki bütün İran politika ve müdahalelerinin arkasındaki isimdi.