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29.06.2020 - 14:45 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Dünyada ilk haber! Trump için tutuklama kararı

İran, Ortadoğu'nun en korkutucu ismi Kasım Süleymani'yi öldürmekle suçladığı ABD lideri Trump için tutuklama kararı çıkardı ve Interpol'den yardım istedi.

Son dakika... Dünyada ilk haber! Trump için tutuklama kararı

İran ve ABD'yi savaşın eşiğine getiren suikastin üzerinden yaklaşık altı ay geçti, Tahran yönetimi bugün en sıra dışı hamlelerinden birini yaptı.

İran, Ortadoğu'nun en korkulan ismi General Kasım Süleymani'yi öldürmekle suçladığı ABD Başkanı Donald Trump için tutuklama kararı çıkardı.

Tahran yönetimi, Trump'ın görüldüğü yerde yakalanması için de Interpol'den yardım istedi. Söz konusu karar, Trump'la birlikte 30'u aşkın ABD'li yetkiliyi de kapsıyor.

Tahran Başsavcısı Ali el Kasımi, Trump ve ABD'li diğer isimleri 'cinayet ve terörizm'le suçluyor.

Merkezi Fransa'nın Lyon şehrinde bulunan uluslararası polis teşkilatı Interpol ise, İran'ın talebiyle ilgili henüz bir yorum yapmadı.

Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani, 3 Ocak tarihinde Irak'ın başkenti Bağdat'taki havalimanından çıkarken ABD insansız hava aracından atılan füzelerle vurulmuştu.

Ortadoğu'yu alt üst eden saldırının ardından İran Irak'taki ABD üslerine onlarca füze attı ancak hiçbir Amerikan askeri yaşamını yitirmedi.

Süleymani'nin cenazesinde yaşanan izdihamda ise onlarca kişi yaşamını yitirmişti.

Kasım Süleymani, Ortadoğu'daki bütün İran politika ve müdahalelerinin arkasındaki isimdi.

110 bin hektar 38 yıldır ona emanet...Manisa Salihli'de yangın gözetleme kulesinde 38 yıldır çalışan, 2 çocuk annesi Nurten Güler (54), bir elinde telsiz bir elinde dürbün ile görev yapıyor. Orman Gözetleme Kulesi'ni ziyaret eden Salihli Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın, sorumluluk sahalarında ilçenin yanı sıra Kula, Alaşehir ve Sarıgöl'ün de yer aldığını söyledi.
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