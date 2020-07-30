Son dakika haberi... Trump, seçimlerin ertelenmesini istedi

ABD'de tarihi 3 Kasım seçimlerine yaklaşık üç ay kala Başkan Donald Trump'tan şoke edici bir tweet geldi.

Anketlerde Demokrat rakibi Joe Biden'ın yaklaşık 15 puan gerisinde görünen Trump, seçimlerin ertelenmesini istedi. ABD lideri, söz konusu talebine gerekçe olarak ise, mektupla oy kullanma yönteminin usulsüzlüğe yol açacağı iddiasını gösterdi. Trump, beklendiği gibi bu yöntemin nasıl bir usulsüzlük yaratacağına dair hiç bir kanıt sunmuş değil.

Yalnızca ABD'yi değil dünyayı sarsan tweetinde Trump, "İnsanlar uygun ve güvenli şekilde oy kullanana dek seçimi erteleyin???" dedi.

Koronavirüs salgınını başlangıcından bu yana küçümseyen, tedavi için bilim insanlarının kabul etmediği ilaçları öneren Trump, sonbaharda okulların açılması için valilere baskı yapıyor.

Vaka sayısının 4,5 milyona yaklaştığı ABD'de, can kayıpları ise bugün itibariyle 150 bini geçmiş durumda.

ABD'de birçok eyalet koronavirüs salgını nedeniyle postayla oy kullanılmasını kolaylaştırmak istiyor. Bu ay başında altı eyalet (California, Utah, Hawaii, Colorado, Oregon ve Washington), tüm oyların postayla kullanılmasını planladıklarını açıklamıştı. Ülkede 50 eyaletin yarına yakını hali hazırda postayla oy kullanılmasına izin veriyor.