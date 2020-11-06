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06.11.2020 - 04:05 | | AA

Son dakika... Trump sinyali verdi: Elimizde çok fazla delil var

Gelen son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, ülkede düzenlenen seçimlerde çok fazla hukuki süreç yönetecekleri ve belki de Yüksek Mahkemeye gidebileceklerini söyledi.

Son dakika... Trump sinyali verdi: Elimizde çok fazla delil var

Trump, ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları henüz netleşmeyen seçimlere ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Seçimlerin güvenilirliğini sağlamak için çaba sarf ettiklerinin altını çizen Trump, "Yasal yollarla kullanılmış oyları sayarsınız ben bu seçimi kolaylıkla kazanıyorum! Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, (Demokratlar) bu seçimi bizden çalabilirler. Bu konuyla ilgileneceğiz." ifadesini kullandı.

Trump halihazırda Florida, Iowa, Indiana, Ohio gibi önemli eyaletlerde seçimleri kazandıklarını belirterek, "Biz büyük medya, para ve teknoloji şirketlerinin müdahalesine rağmen, bu zaferleri kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

Anketlerin seçimlerde yanıldığına işaret eden Trump, "Anket şirketleri bilerek bu seçimde yanlış bilgi verdi. Bu çok saçma. Bekledikleri gibi mavi dalga olmadı, bunun yerine büyük kırmızı dalga oldu. Basındaki anketler, seçimlere müdahale etmek istedi." diye konuştu.

"Demokratlar, gözlemcilerin hukuki haklarını kullanmalarına izin vermedi"

Trump, Senatoda çoğunluğu koruduklarını, Temsilciler Meclisinde de koltuk kaybetmediklerini söyleyerek, "Tüm kritik yerlerde biz kazanıyorduk, sonda bir anda mucizevi şekilde bizim oylarımız düşmeye başladı. Demokratlar, gözlemcilerin hukuki haklarını kullanmalarına izin vermedi. Bazı yerlerde mahkemeye gittik." dedi.

Sonuçların henüz netleşmediği Arizona'da seçimi kazanacaklarına inandıklarının altını çizen Trump, "Biz bu seçimlerin güvenliğini savunacağız ve yolsuzluğun bu kadar önemli bir seçimi çalmasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin susturulmasına ve gerçek olmayan sonuçlar üretilmesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Trump, yıllardır ülkesinde yapılan seçimleri takip ettiğini belirterek, bu yılki seçimlerde birçok usulsüzlük tespit ettiklerini aktardı.

Joe Biden'ın ve Demokratlar'ın "tüm oylar sayılmalı" çağrılarına da yanıt veren Trump, "Biz burada 'yasal' kelimesini kullanmak durumundayız. Tüm yasal oylar sayılmalı. Biz açıklık ve şeffaflık istiyoruz. Gizli oy sayma odaları, esrarengiz bir şekilde ortaya çıkan oy pusulaları, seçim gününden sonra kullanılmış yasadışı oylar istemiyoruz." yorumunda bulundu.

Trump, dürüst bir seçim istediklerini ve bunun Amerikan halkının yararına olacağını kaydederek, "Ortada çok fazla dava olacak. Çünkü elimizde çok fazla delil var ve bu süreç ülkemizdeki en yüksek mahkemede bitebilir. Göreceksiniz. Çok fazla dava açacağız çünkü bu seçim bizden çalınmış olabilir. Postayla kullanılan oyların felaket olacağını aylardır söylüyorum." şeklinde konuştu.

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