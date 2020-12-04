Son dakika: Trump sırt dönmüştü! Kilit isim için bomba açıklama

Fauci, BBC televizyonuna verdiği röportajda, CBS ile ilgili daha önceki yorumları İngiltere'de yayınlanıp önemli ölçüde yer aldıktan sonra, "Gerçekten bir yanlış anlaşılma oldu ve bunun için üzgünüm ve özür dilerim." Dedi.

Fauci, "Birleşik Krallık'taki hem bilim camiasına hem de düzenleyici kurula büyük inancım var," dedi.

"Bu şekilde ortaya çıkmasına rağmen (Birleşik Krallık düzenleme sürecine) herhangi bir özensizlik atfetmek istemedim," diyen Fauci sözlerini şöyle noktaladı: "İfadelerimi düzeltmek istiyorum. Birleşik Krallık'ın hem bilimsel hem de düzenleyicilik açısından yaptıklarına dair büyük bir güvenim var."

Amerika'nın pandemiyle mücadelesinin önde gelen üyelerinden Dr. Anthony Fauci, İngiltere’nin sağlık yetkililerinin aşı deneme verilerini ABD yetkililerinin yaptığı gibi ‘dikkatli’ incelemediğini söylemişti.

BIDEN: FAUCİ 'GÜVENLİ' DEDİĞİNDE AŞIYI ALACAĞIM

ABD'de Başkan seçilen Joe Biden, Perşembe günü CNN'e verdiği demeçte, Fauci'den görevine devam etmesini ve kendisi 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra yeni yönetimin Kovid-19 ekibinde baş tıbbi danışman olarak görev yapmasını istediğini söyledi.

CNN ile yaptığı röportajda Biden, Fauci güvenli olduğunu söylediğinde koronavirüs aşısını olacağını ve bunu halka açıklayacağını duyurdu.