Son dakika... Trump skandal açıklamasından 3 ay sonra karar değiştirdi!

Trump, Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ve kabinesinden bazı isimler ile yaptığı toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çin'in Kovid-19'u ilk çıktığında durdurabilecekken durdurmadığını ve virüsün tüm dünyaya yayıldığını belirten Trump, "Çin hiçbir şekilde şeffaf davranmadı." ifadesini kullandı.

Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştüğünü aktaran Trump, bu ülkeler ve diğer ortakları ile Kovid-19 konusunda birlikte çalıştıklarının altını çizdi.

ABD'nin, vaka ve ölüm sayısı ile salgında en öne çıkan ülke olduğunu belirten Trump, "Ama Meksika, Brezilya'ya, Avrupa'daki birçok ülkeye ve Rusya'ya bakın. Rusya da çok fazla sorun yaşıyor. Yaşananlar korkunç ama bu tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun. Biz birçok ülkeye virüs ile mücadelede yardım ediyoruz ancak insanlardan bu sorunun nedeninin Çin olduğunu anlamalarını istiyorum." ifadesini kullandı.

Uzun süredir yapmadığı Kovid-19 brifinglerinin televizyon tarihinde en iyi reyting alan programlar olduğunu savunan Trump, "Florida ve Teksas gibi eyaletlerde virüs vakaları artışta. Bunun gibi birkaç yer daha var. Bu nedenle de brifingleri yeniden başlatacağız. Yarın öğleden sonra 5'te ilkini yapabiliriz." dedi.

Portland'daki şiddet olaylarına da dikkati çeken Trump, "Portland tamamen kontrolden çıktı. Demokratlar ve Liberaller bu kenti yönetirken ne yaptıklarını dahi bilmiyorlar." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mart'ta Kovid-19 nedeniyle ülkede ciddi önlemler almaya başlamış ve bu tarihten itibaren hemen hemen her gün bilim insanlarını da yanına alarak Beyaz Saray'da Kovid-19 konusunda brifingler düzenlemişti.

Trump, 23 Nisan'daki basın toplantısında, Kovid-19'a karşı, "Ultraviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Peki dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz, virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir." önerisinde bulunmuştu.

Bu açıklamanın ardından tartışmaların odağı haline gelen Trump, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantıları düzenlemeyi bırakmış, zaman zaman önemli gelişmeleri duyurmak üzere nadiren basın toplantısı düzenlemişti.

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 143 bini geçti

ABD'de yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında ölü sayısı son 24 saatte 428 artarak 143 bin 311'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunu koruyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 63 bin 981 artışla 3 milyon 899 bin 411'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 428 artarak 143 bin 311'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 99 bin 896 ile Brezilya, 1 milyon 119 bin 412 ile Hindistan ve 777 bin 486 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta 434 bin 164 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 570 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 391 binden fazla vakayla California ve 350 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 48 milyon 345 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 802 bini geçti.