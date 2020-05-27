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HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Trump tamamen kontrolden çıktı! Şok tehdit...
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27.05.2020 - 15:05 |

Son dakika... Trump tamamen kontrolden çıktı! Şok tehdit...

Twitter tarafından ilk kez bir ülke liderinin mesajlarına 'teyit' uyarısı konulmasıyla çılgına dönen ABD Başkanı, sosyal medyayı kapatma tehdidi savurdu.

Son dakika... Trump tamamen kontrolden çıktı! Şok tehdit...

ABD Başkanı Donald Trump, attığı bazı tweetlere 'teyit' uyarısı konulması sonrası sosyal medyayı kapatma tehdidinde bulundu.

Twitter'da yaptığı açıklamada Trump, "Muhafazakar kesimler, sosyal medya platformlarının kendi seslerini susturmaya çalıştığına inanıyor. Sosyal medya için ya yeni düzenleme getireceğiz ya da tamamen kapatacağız." dedi.

Donald Trump, paylaştığı bazı tweetlere 'bilgiyi doğrula' etiketi ekleyen Twitter'ı, 'ifade özgürlüğünü kısıtlamak' ve '2020 seçimlerine müdahale etmekle' suçlamıştı.

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