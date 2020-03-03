Son dakika... Trump Putin'in teklifini kabul etti!

Rusya Dışileri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in teklifini kabul ettiğini duyurdu.

Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Daimi Üyeleri'nin toplantı yapmasını önermişti. Lavrov, zirvenin yeri ve zamanının kısa sürede açıklanmasını bekliyor.

BMGK'nın ABD ve Rusya dışında Çin, Rusya ve İngiltere'den oluşan beş ülkelik daimi üyesi var. ABD lideri Trump, geçen hafta söz konusu ülkelerin liderleriyle silahlanmayı kontrol etmeyi konuşmak üzere görüşmeyi umduğunu belirtmişti.