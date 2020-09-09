MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Trump'ı beklemeden duyurdular! 2200 ABD askeri çekiliyor
ABONE OL
09.09.2020 - 17:08 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Trump'ı beklemeden duyurdular! 2200 ABD askeri çekiliyor

ABD'nin Ortadoğu'daki üst düzey komutanı general McKenzie, bu ay içerisinde Irak'taki asker saysıının 5 bin 200'den 3 bine düşürüleceğini açıkladı.

Son dakika... Trump'ı beklemeden duyurdular! 2200 ABD askeri çekiliyor

Amerikan medyası Başkan Donald Trump'ın bugün Irak'tan çekilecek askerleri resmen açıklayacağını duyurmuştu.

Ancak öncesinde ABD'nin Ortadoğu'daki üst düzey generali Kenneth McKenzie, Irak'taki askerlerin 5 bin 200'den 3 bine çekileceğini açıkladı. Gazetecilere konuşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General McKenzie'nin verdiği bilgiye göre, 2200 asker Eylül ayı içerisinde evlerine dönecek.

Trump ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 20 Ağustos'ta Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. Görüşme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, "Askerlerimizi Irak'tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz ve ABD'nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum" demişti.

Amerikan basını, başkanlık seçimlerine iki aydan az bir süre kala 'Sonu gelmeyen savaşları bitirme' sözü veren Trump'ın seçmenlere mesaj göndermek istediğini aktarıyor.

Yunanistan’dan silahlı Zodyak'la Meis’te gayrimeşru devriyeDoğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeye devam eden Yunanistan, Türkiye'ye en yakın kara parçası olan ve silahsız olması gereken Meis Adası'ndaki askeri hareketliliği artırdı. Antalya'nın Kaş ilçesine 2,1 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nda konuşlanan Yunan askerleri, ağır silahların bulunduğu Zodyak botlarla her gün devriye geziyor. Adada, komandoları taşıyan askeri kamyonlar görülürken, mevzilerde de bakım çalışması yapıldığı gözlendi. DHA ekibi, adadaki askeri hareketliliği yakından görüntüledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bolu'da 78 günde 2 bin 56 kişiye 'maske' cezası

Bolu'da 78 günde 2 bin 56 kişiye 'maske' cezası

Emekli maaşında 3 dönem farkı!

Emekli maaşında 3 dönem farkı!

İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

Son dakika... İstanbul Adliyesi önünde silah sesleri

Son dakika... İstanbul Adliyesi önünde silah sesleri

Sıradaki Haber