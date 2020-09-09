Son dakika... Trump'ı beklemeden duyurdular! 2200 ABD askeri çekiliyor

Amerikan medyası Başkan Donald Trump'ın bugün Irak'tan çekilecek askerleri resmen açıklayacağını duyurmuştu.

Ancak öncesinde ABD'nin Ortadoğu'daki üst düzey generali Kenneth McKenzie, Irak'taki askerlerin 5 bin 200'den 3 bine çekileceğini açıkladı. Gazetecilere konuşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General McKenzie'nin verdiği bilgiye göre, 2200 asker Eylül ayı içerisinde evlerine dönecek.

Trump ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 20 Ağustos'ta Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. Görüşme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, "Askerlerimizi Irak'tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz ve ABD'nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum" demişti.

Amerikan basını, başkanlık seçimlerine iki aydan az bir süre kala 'Sonu gelmeyen savaşları bitirme' sözü veren Trump'ın seçmenlere mesaj göndermek istediğini aktarıyor.