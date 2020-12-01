MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Trump'ın covid-19 Danışmanı Scott Atlas görevinden istifa etti
ABONE OL
01.12.2020 - 05:23 | | AA

Son dakika: Trump'ın covid-19 Danışmanı Scott Atlas görevinden istifa etti

Gelen son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (covid-19) Danışmanı Dr. Scott Atlas görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Son dakika: Trump'ın covid-19 Danışmanı Scott Atlas görevinden istifa etti

 

Kovid-19 salgınından en kötü etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de kamuoyunda sıkça eleştirilere uğrayan Dr. Atlas, ilk olarak Fox News kanalında yer alan yazılı bir açıklamayla istifasını duyurdu.

Trump'a gönderdiği istifa mektubunda, "ABD Başkanı özel danışmanlığı görevimden ayrıldığımı bildiriyorum." ifadesini kullanan Atlas'ın görevden ayrılmasında, Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kaybetmesinin ana neden olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 4,5 ay önce bu göreve getirilen Atlas, özellikle maske konusundaki açıklamaları sebebiyle medyada yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Kasım ayı başında Rus RT kanalına bir röportaj veren Atlas, kamuoyunda ciddi eleştiri alınca kanalın, ABD Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası'na (FARA) tabi olduğunu bilmediğini söylemişti.

Ankara'da intikam cinayetiAnkara'nın Keçiören ilçesinde daha önce akrabalarını silahla yaralayan kişiden intikam almak isteyen cinayet zanlısı, husumetli olduğu kişiyi yol kenarında pusu kurarak tabancayla öldürdü. Cinayeti işleyen şüpheli olay yerinden kaçtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gece yarısı dehşet olay! Sokak ortasında...

Gece yarısı dehşet olay! Sokak ortasında...

Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

Yeni yasaklar için karar günü!

Yeni yasaklar için karar günü!

Ankara'da korkunç olay! Kuzenleri de gözaltına alındı

Ankara'da korkunç olay! Kuzenleri de gözaltına alındı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet