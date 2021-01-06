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06.01.2021 - 20:49 | | DHA-İHA

Son dakika: Trump'tan ABD'yi kaosa sürükleyecek şok hamle!

Gelen son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump “Çalmayı Durdur” mitinginde yaptığı konuşmada, asla teslim olmayacağını ifade ederek, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e Joe Biden'ın zaferini Kongre'de onaylamaması çağrısında bulundu.

Son dakika: Trump'tan ABD'yi kaosa sürükleyecek şok hamle!

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC’de “Amerika’yı Kurtar” mitinginde yaptığı konuşmada, “Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz, işin içinde bir hırsızlık olduğunda kabul etmeyeceğiz” diyerek seçimlerde hile yapıldığı iddiasını yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump, “Amerika’yı Kurtar” adlı mitingine başkent Washington DC’de başladı. Trump, seçimlerde hile yapıldığına dair iddialarını yineleyerek, “Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz, işin içinde bir hırsızlık olduğunda kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“PENCE DOĞRU OLANI YAPARSA SEÇİMİ KAZANIRIZ”

ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in doğru olanı yapması halinde seçimi kazanacaklarını ifade ederek, “Umarım Mike doğru olanı yapacaktır. Umarım öyledir, umarım. Çünkü Mike Pence doğru şeyi yaparsa seçimi kazanırız. Başkan Yardımcısı Pence'in yapması gereken tek şey, belgeyi yeniden onaylamak için eyaletlere geri göndermek ve biz başkan olacağız ve sizler en mutlu insanlar olacaksınız” dedi.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRLERİ SUÇLADI

Trump, konuşmasında Cumhuriyetçi senatörlerin Demokratlara göz yumduğunu belirterek, “Bunlardan çok var. Harika olanları da var ama bir sürü zayıf olan var. Demokratlar sınırları açarken, orduyu yıkarken ve Amerika'yı sonlandırırken görmezden geldiler. Mücadele etmeyenleri ön planda tutmalıyız. Onların kim olduğunu size söyleyeceğiz” dedi.

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