Son dakika! Trump'tan flaş seçim açıklaması: Bizden çalmaya çalışıyorlar!

Donald Trump, büyük bir "galibiyete doğru gittiklerini" iddia etti; seçimlere ilişkin, "Büyük avantajımız var ama Demokratlar seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Öte yandan, ABD'de başkanlık seçimlerinde kritik önem taşıyan Texas eyaletini Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Texas'ta Demokrat rakibi Biden'ı geride bıraktı.

Trump, Texas'ta 38 delege kazanarak, toplam delege sayısını 212'ye çıkardı. Biden ise 223 delege almış durumda bulunuyor.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.