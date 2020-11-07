MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Trump'tan flaş seçim açıklaması: Büyük bir farkla kazandım
ABONE OL
07.11.2020 - 19:30 | | AA

Son dakika... Trump'tan flaş seçim açıklaması: Büyük bir farkla kazandım

Başkanlık seçiminde birçok eyalette devam eden oy sayımlarında rakibi Demokrat Joe Biden'ın gerisine düşen ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, "Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım." paylaşımında bulundu.

Son dakika... Trump'tan flaş seçim açıklaması: Büyük bir farkla kazandım

Arizona ve Nevada'nın ardınan Pennsylvania ve Georgia eyaletlerinde de devam eden oy sayımlarında rakibi Biden'ın gerisine düşen Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu paylaşımının altına Twitter, "Bu paylaşım yapıldığında resmi kaynaklar bu seçimin sonucunu açıklamamış olabilirler." şeklinde uyarı etiketi koydu.

Öte yandan, Trump kampanyası bugün Philedelphia'da basın açıklaması yapacak.

Trump, sayımları devam eden Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerinde öndeydi. Ancak dünkü sayımlarla birlikte Biden, Pennsylvania ve Georgia'da öne geçti.

Nevada ve Arizona'da da Biden az bir farkla Trump'ın önünde görünüyor.

Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldıTünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara yönüne kapatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Vali Yerlikaya duyurdu: Gli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum

Son dakika... Vali Yerlikaya duyurdu: Gli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum

Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

İşgalden kurtarılan kentte son durum

İşgalden kurtarılan kentte son durum

Son dakika: Bakan Koca 7 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte 7 Kasım Günlük koronavirüs tablosu...

Son dakika: Bakan Koca 7 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte 7 Kasım Günlük koronavirüs tablosu...

Sıradaki Haber