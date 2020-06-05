05.06.2020 - 18:17 | | DHA
Son dakika | Trump'tan George Floyd açÄ±klamasÄ±: Gizli servis...
Son dakika haberine gÃ¶re ABD'de George Floyd'un polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinden sonra iÅŸler iyice bÃ¼yÃ¼dÃ¼. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Beyaz Saray yakÄ±nlarÄ±ndaki George Floyd protestolarÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulunarak "Gizli Servis Ã§ok iyi iÅŸ Ã§Ä±kardÄ±. Ulusal MuhafÄ±z ve DC polisi de. Bu iÅŸ onlar iÃ§in Ã§ocuk oyuncaÄŸÄ±ydÄ±" dedi.Â
Denetimde ateÅŸi yüksek çÄ±kan genç kÄ±z, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirler kapsamÄ±nda toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± denetim sÄ±rasÄ±nda ateÅŸi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapÄ±lmasÄ± için ambulansla hastaneye götürüldü.