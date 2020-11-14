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14.11.2020 - 00:39 |

Son dakika... Trump'tan koronavirüs aşısına dair açıklama

Trump, koronavirüs aşısının önce yaşlılara, yüksek riskli hastalara ve virüsle ön saflarda savaşanlara verileceğini duyurdu.

Son dakika... Trump'tan koronavirüs aşısına dair açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, ulusa sesleniş konuşması yapıyor. 

- Kovid-19 aşısı ilk önce yaşlılara, yüksek riskli hastalara ve virüsle ön saflarda savaşanlara verilecek.

- Benim yönetimimde hiçbir koşul altında ülke karantinaya alınmayacak. Hangi yönetim olursa olsun, ki bunu zaman söyleyecek, ülkemiz için karantina iyi bir şey değil.

- Aşı nüfusun tamamı için Nisan ayı itibariyle kullanıma hazır olacak.

-  Pfizer'in geliştirdiği aşının acil durumlarda kullanımı için çok yakında onay verilmesini bekliyorum.

 

 

 

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