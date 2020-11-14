Son dakika... Trump'tan koronavirüs aşısına dair açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, ulusa sesleniş konuşması yapıyor.

- Kovid-19 aşısı ilk önce yaşlılara, yüksek riskli hastalara ve virüsle ön saflarda savaşanlara verilecek.

- Benim yönetimimde hiçbir koşul altında ülke karantinaya alınmayacak. Hangi yönetim olursa olsun, ki bunu zaman söyleyecek, ülkemiz için karantina iyi bir şey değil.

- Aşı nüfusun tamamı için Nisan ayı itibariyle kullanıma hazır olacak.

- Pfizer'in geliştirdiği aşının acil durumlarda kullanımı için çok yakında onay verilmesini bekliyorum.