Son dakika.. Trump'tan şok sözler! 'Hesabını verecekler...'

Twitter hesabını açtıktan sonra ilk kez tweet atan Trump, Kongre binasına giren göstericilerin Amerikan demokrasisini kirlettiğini söyledi.

ABD Başkanı şiddet olaylarına karışanların 'bunun hesabını vereceğini' söyledi.

Trump, 20 Ocak'ta sakin bir görev devri gerçekleşeceğini belirterek, başkanlık günlerinin hayatının en gururlu yılları olduğunu kaydetti.

Trump, "Şimdi, Kongre sonuçları onayladı. Yeni bir yönetim 20 Ocak'ta göreve başlayacak. Şimdi odak noktam sorunsuz, düzenli ve kesintisiz bir yönetim devri sağlamak. Artık iyileşme ve uzlaşma zamanı." diye konuştu.

6 Ocak'ta Kongre binasının basılması sonrası 5 kişi hayatını kaybetmişti. Polis şu ana kadar olaylara karışan 68 kişiyi tutukladı. Bu kişiler hakkında isyan ve ayaklanma suçlarından işlem yapılabileceği söylendi.

Trump'ın 20 Ocak'ta görev süresi dolmadan 25. Madde'ye dayanılarak görevden alınması için hem Demokratlar hem de bazı Cumhuriyetçiler tarafından çağrı yapıldı ancak kendisinde bu yetki bulunan Başkan Yardımcısı Mike Pence bu çağrıyı reddetti.

Olayların ardından Ulaştırma Bakanı Chao dahil birçok Beyaz Saray yetkilisi istifa etti.

Baskına ilişkin güvenlik zaafiyetlerinin de soruşturulacağı belirtilirken, Kongre Polis Şefi de istifasını verdi.