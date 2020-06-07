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07.06.2020 - 17:43 | | AA

Son dakika... Trump'tan U dönüşü! Geri çekildiler...

Amerikan ordusunu sokağa çıkaracağını söyleyerek ABD'yi birbirine katan aşırı sağcı Başkan Trump, ulusal muhafızların geri çekildiğini beklendiği gibi Twitter'dan duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington D.C'deki ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı verdiğini açıkladı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Ulusal Muhafızlarımıza Washington D.C'den çekilme sürecini başlatmaları talimatı verdim, şu an her şey mükemmel bir şekilde kontrol altında.'' ifadesini kullandı.

Ulusal muhafızların üslerine döneceğini belirten Trump, gerektiğinde geri gelebileceklerini kaydetti.

Trump, siyah Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar için Washington'da ulusal muhafızları görevlendirmişti.

46 yaşındaki George Floyd'un dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kente sıçramış, birçok eyalette ulusal muhafızlar görevlendirilmişti.

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