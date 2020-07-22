Son dakika... Türkiye dünyaya ilan etti! Anlaşmaya varıldı

Dışişleri'nden yapılan son dakika açıklamasında, Libya'da kalıcı ateşkes için ortak çalışmanın süreceği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da, Türkiye ile aynı anda anlaşmayı dünyaya duyurdu. Rus medyası, Ankara'daki zirvede Türkiye ve Rusya'nın dört maddelik mutabakat üzerinde uzlaştığını bildiriyor.