22.07.2020 - 14:13 |
Son dakika... Türkiye dünyaya ilan etti! Anlaşmaya varıldı
Son dakika gelen habere göre; Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerde, Libya'daki krizin askeri bir çözümü olmadığına dair inancın yinelendiğini bildirdi. Türkiye ve Rusya, Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla ortak çabaları sürdürme kararı aldı.
Dışişleri'nden yapılan son dakika açıklamasında, Libya'da kalıcı ateşkes için ortak çalışmanın süreceği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı da, Türkiye ile aynı anda anlaşmayı dünyaya duyurdu. Rus medyası, Ankara'daki zirvede Türkiye ve Rusya'nın dört maddelik mutabakat üzerinde uzlaştığını bildiriyor.