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18.06.2020 - 21:00 | | AA

Son dakika... Türkiye, Irak'tan PKK terörüyle mücadelede iş birliği bekliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak Dışişleri Bakanlığının Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonlarını protestolarına ilişkin, "Komşumuz Irak'ın, PKK terörüyle mücadelemizde, ülkemizle iş birliği ve uyum içerisinde hareket etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Son dakika... Türkiye, Irak'tan PKK terörüyle mücadelede iş birliği bekliyor

 

Sözcü Aksoy, Irak Dışişleri Bakanlığının protestoları hakkındaki soruya yazılı yanıtında, TSK tarafından Irak'ın kuzey bölgelerinde yürütülen "Pençe-Kartal" ve "Pençe-Kaplan" harekatlarının, Türkiye'nin ulusal güvenliğinin yanı sıra Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini de tehdit eden PKK terör örgütünü hedef almakta olduğunu belirtti.

Aksoy, "Komşumuz Irak'ın, PKK terörüyle mücadelemizde, ülkemizle iş birliği ve uyum içerisinde hareket etmesini bekliyoruz. Bu hususlar, Bağdat Büyükelçimiz tarafından ilgili Irak makamlarına da hatırlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (18 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs'te son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1304 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 184 bin 31, can kaybı 4 bin 882 oldu.
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