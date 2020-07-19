Son dakika... Türkiye İran ve Afganistan uçuşlarını askıya aldı

Ulaştır ve Altyapı Bakanlığı, İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye tarafından askıya alındığını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 süreci kapsamında tedbir amaçlı İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar ülkemiz tarafından askıya alınmıştır" denildi.

Can kaybının 14 bini geçtiği İran'da, koronavirüs salgınının ikinci dalgası yaşanıyor. Günlük ölü sayısı 200, vaka sayısı ise 2 binin üzerinde.