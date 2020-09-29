MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Türkiye: Sahada Azerbaycan'ın yanındayız!
ABONE OL
29.09.2020 - 10:44 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Türkiye: Sahada Azerbaycan'ın yanındayız!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan çekilmesinin şart olduğunu belirtip duyurdu: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız!

Son dakika... Türkiye: Sahada Azerbaycan'ın yanındayız!

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar üçüncü gününe girerken, cephedeki tüm gelişmeleri anbean canlı blogda aktarıyoruz.

14:18 : İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarındaki işgalinden kaynaklanan sorunun barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ve İran, Türkiye ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının uygulanması için iki ülkeye yardımcı olabileceğini söyledi.

14:00 : Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, taraflara çatışmaya son vermesi çağrısı yaptı. Peskov, Ermenistan ve Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye ile de temas halinde olduklarını söyledi.

 13:15 : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Esasen bu sorunun tek bir çözümü var; Ermenistan topraklardan çekilecek yoksa bu sorun çözülmez ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü konusunda BM kararları ortadadır. Bu sorunu kökünden çözmek istiyoruz.

Tüm dünyaya sesleniyoruz. İşgal eden Ermenistan ile edilen Azerbaycan eşit tutulamaz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle masada ve sahada yan yana olmaya devam edeceğiz."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün ayrıca Alman mevkidaşı Heiko Maas ile telefonda Dağlık Karabağ çatışması ve Doğu Akdeniz'i görüştü.

13:05 : ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tarafların çatışmayı durdurup diyalog masasına dönmeleri gerektiğini söyledi. Pompeo, "İki taraf da şiddeti durdurmalı ve mümkün olan en kısa sürede kapsamlı müzakerelere yeniden başlanması için Minsk Grubu'yla birlikte çalışmalıdır" dedi.

12:25 : Fransa çatışmaya ilişkin uluslararası diyaloğun bir an evvel başlatılması için çağrıda bulundu. Fransa, başını Rusya, ABD ve Fransa'nın çektiği Minsk Grubu'nun tansiyonu düşürmek için bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

12:20 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Vagif Dergahlı, bir Ermeni subayın daha öldürüldüğünü bir Ermeni tankının daha yok edildiğini söyledi.

12:00 : Azerbaycan Haber Ajansı APA, Dağlık Karabağ'da tahliyenin başladığını duyurdu.

11:55 : Azeri ordusu, Ermenistan'a ait komuta ve gözlem karargahının yok edildiğini bildirdi.

11:30 : Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermeni saldırılarında 10 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

11:25 : Bakanlık, Ermenistan'ın eski görüntüleri yeniymiş gibi servis ettiğini açıkladı.

11:20 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait çoklu roket sisteminin yok edildiğini duyurdu. 

10:00Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusunun motorlu piyade alayını imha ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Vagif Dergahlı, "Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı darmadağın edildi." dedi.

09:50 : Azerbaycan ordusu imha ettiği Ermeni tanklarının vurulma görüntülerini paylaştı.

Son dakika... Türkiye: Sahada Azerbaycanın yanındayız

09:30 : Azerbaycan ile Dağlık Karabağ sınırında yaşanan çatışmalar nedeniyle sıkıyönetim kararı alan Ermenistan hükümeti, seferberlik için 18 yaşın üzerindeki tüm erkeklerin ülkeyi terk etmelerini yasakladı.

08:20 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Fuzuli, Cebrail, Agdere ve Terter’de kaybettiği mevzileri almak için saldırı başlattığını duyurdu.

08:05 : Bakanlık, Fuzuli şehri ve Daşkesen bölgesinde çatışmaların devam ettiğini söyledi.

07:50 : Dağlık Karabağ sınırı boyunca Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar üzerine Avrupa Birliği "müzakerelere dönün" çağrısında bulunurken, Türkiye ve Rusya dışişleri bakanları telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

07: 00 : Her iki ülke de belli bölgelerde seferberlik ilan etti. Ermenistan, Azerbaycan'a ait tankları vurduğunu iddia ederken, Azerbaycan ise bölgedeki bazı köyleri geri aldığını duyurdu.

Bünyamin Sürmeli'den İstanbul için yağış uyarısıKentin birçok noktasında şiddetli yağış ve dolu yağışı meydana geldi, yağışlar ne kadar devam edecek? CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli son gelişmeleri değerlendirdi. Bünyamin Sürmeli, "Yağışlar geceden sonra tekrar gelecek. Bu kez Anadolu Yakası ağırlıklı olacak. Yarın sabahın erken saatlerine kadar olan bir sağanak olacak. Yıldırımlar söz konusu olacak. Sabaha kadar olan yağışlar da dolu ihtiva edebilecek. Beklenenin de biraz daha ötesinde" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gaziantep'te 12 yaşındaki çocuk kapkaça uğradı

Gaziantep'te 12 yaşındaki çocuk kapkaça uğradı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücretler eksik ödeniyor...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücretler eksik ödeniyor...

Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

Son dakika! Konya'da korkutan deprem

Son dakika! Konya'da korkutan deprem

Sıradaki Haber