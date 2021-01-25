25.01.2021 - 14:53 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmesi sona erdi
İstanbul'da beş yıl sonra gerçekleşen randevuya Ankara ve Atina üst düzey isimlerle katıldı, görüşme üç saat sürdü.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu bugün İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti.
Türk ve Yunan tarafları arasında en son toplantı 1 Mart 2016 yılında Atina'da olmuştu. Edinilen bilgilere göre istikşafi görüşmelerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes yer aldı.
Saat 11.00 sıralarında başlayan görüşmüler saat 15.00 sıralarında sona erdi. Görüşmeyle ilgili açıklama yapılması beklenmiyor.