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25.01.2021 - 14:53 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmesi sona erdi

İstanbul'da beş yıl sonra gerçekleşen randevuya Ankara ve Atina üst düzey isimlerle katıldı, görüşme üç saat sürdü.

Son dakika... Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmesi sona erdi

 Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu bugün İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti.

Türk ve Yunan tarafları arasında en son toplantı 1 Mart 2016 yılında Atina'da olmuştu. Edinilen bilgilere göre istikşafi görüşmelerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes yer aldı.

Saat 11.00 sıralarında başlayan görüşmüler saat 15.00 sıralarında sona erdi. Görüşmeyle ilgili açıklama yapılması beklenmiyor.

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