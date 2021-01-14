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14.01.2021 - 11:20 | | milliyet.com.tr

Son dakika: Türkiye'deki kuraklık dünya basınında!

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve bu nedenle İstanbul’daki barajlarda doluluk oranının son 10 yılın en düşük seviyesine düşmesi, dünya medyasının da dikkatini çekti. Dünyanın önde gelen gazeteleri "İstanbul 45 günde susuz kalabilir" manşetini kullandı.

Son dakika: Türkiye'deki kuraklık dünya basınında!

Türkiye'deki susuzluk tehlikesi, dünya medyasının da dikkatini çekti. Dünyanın önde gelen pek çok yayın organında, Türkiye'nin dört bir yanındaki büyük şehirlerde önümüzdeki birkaç ay içinde susuzluk tehlikesi yaşandığına dair haberler yer aldı. İngiliz Guardian gazetesi "İstanbul'da 45 gün yetecek kadar su kaldı" ifadesine yer verildi.

"Türkiye'de kuraklık: İstanbul 45 günde susuz kalabilir" başlığını taşıyan haberde, "Zayıf yağış, ülkenin son on yıldaki en şiddetli kuraklığına yol açtı ve 17 milyonluk mega kentin suyunu tükenme noktasına getirdi." ifadelerine yer verildi. Haberde, Ankara'da ise 110 günlük su kaldığına dikkat çekildi.

Guardian gazetesinin haberi, "Türkiye'nin iki büyük şehri olan İzmir ve Bursa da sırasıyla yaklaşık yüzde 36 ve yüzde 24 dolu barajlarla mücadele ediyor" şeklinde devam etti.

İngiliz Daily Mail gazetesi ise, "İstanbul'da su 45 günde tükenecek" başlığını attı ve ekledi: "Türkiye, ülke genelinde kuruyan barajlarla 10 yılın en kötü kuraklığını yaşıyor."

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