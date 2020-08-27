MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Türkiye'den çok net 'Doğu Akdeniz' mesajı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak
ABONE OL
27.08.2020 - 00:43 | | AA

Son dakika... Türkiye'den çok net 'Doğu Akdeniz' mesajı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak

Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkü'nü dışarıda bırakmaya çalışan her girişimin hüsranla sonuçlanacağını bildirdi.

Son dakika... Türkiye'den çok net 'Doğu Akdeniz' mesajı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak

 

Sözcü Aksoy, Fransız askeri uçaklarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) inmesi hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Fransız askeri uçaklarının, GKRY, Yunanistan ve İtalya'yla birlikte gerçekleştirilen bir tatbikat bahanesiyle GKRY'ye inmesi ve bu uçakların geçici veya sürekli olarak adaya konuşlandırılmasının, 1960 Antlaşmaları'na aykırı olduğuna işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Adası'nın garantörü olmayan Fransa, bu tutumuyla, Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini, tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir. Bir kez daha hatırlatıyoruz: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkü'nü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacaktır."

Laura kasırgası kategori 4 seviyesine çıktıMeksika Körfezi'nde etkili olan ve ABD'nin Texas ile Louisiana eyaletini vurması beklenen Laura kasırgası, kategori 4 seviyesine yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

26 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu - Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

26 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu - Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

26 Ağustos Şans Topu sonuçları erişime açıldı - Şans Topu çekiliş sonuç sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

26 Ağustos Şans Topu sonuçları erişime açıldı - Şans Topu çekiliş sonuç sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

Sıradaki Haber