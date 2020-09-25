Son dakika... Türkiye'den Pelosi'ye tepki: İbretlik cehalet!

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nacy Pelosi'nin Başkan Donald Trump'a "Türkiye'de değilsiniz, ABD'desiniz" demesi üzerine, Ankara çok sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından "İbretlik cehaletiyle @SpeakerPelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz" mesajını paylaştı.

ABD lideri Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin, "Seçimlerden sonra barışçıl bir geçiş süreci olacağına söz veriyor musunuz?" sorusuna, "Olacaklara bakacağız" cevabını vermişti.

Buna karşılık Pelosi, "Trump'ın kime hayranlık duyduğunu biliyoruz. Putin'e, Kim Jong-un'a, Erdoğan'a hayranlık duyuyor. Ancak Sayın Başkan, Kuzey Kore, Rusya, Türkiye ya da Suudi Arabistan'da olmadığınızı hatırlatayım. Demokrasiyle yönetilen ABD'desiniz" ifadelerini kullanmıştı.