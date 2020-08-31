MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Türkiye'den Rusya'ya YPG tepkisi
ABONE OL
31.08.2020 - 15:59 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Türkiye'den Rusya'ya YPG tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da YPG/PKK'lıların ağırlanması üzerine, "Rusya'dan taahhütlere uygun olarak hareket etmesini ve terör örgütü PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz" dedi.

Son dakika... Türkiye'den Rusya'ya YPG tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklama şöyle: "Terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' unsurlarından oluşan bir grubun Rusya Federasyonu’na davet edilmesini ve Rus resmî makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesini kaygıyla karşılıyoruz.

PKK/YPG, izlediği terörist ve ayrılıkçı gündemle, fiilen kontrol ettiği alanlardaki yerel halka zulmeden, Suriye’nin toprak bütünlüğüne kasteden ve başta Türkiye olmak üzere, Suriye’nin komşularının milli güvenliğini tehdit eden bir terör örgütüdür.

Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün yanısıra komşu ülkelerin milli güvenliğine de halel getirecek ayrılıkçı gündemlere karşı durma, Astana formatında bugüne dek düzenlenen yüksek düzeyli toplantılar sonunda yapılan ortak açıklamalarda kayıt altına alınan ortak bir taahhüttür. Nitekim, Astana garantörlerinin son olarak 25 Ağustos 2020 tarihinde Cenevre’de yaptıkları toplantı sonucu yapılan ortak açıklamada da gayrımeşru oluşumların bölücü gündemlerine karşı ortak tutum beyan edilmiştir.

Rusya Federasyonu’ndan, Astana ruhuna ve Astana formatındaki toplantılarda yapılan taahhütlere uygun olarak hareket etmesini ve terör örgütü PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz.

Bu konudaki tepkimiz, siyasi istişareler için Moskova’yı ziyaret etmekte olan Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz tarafından da Rus makamlarına aktarılacaktır."

Yaşlı çifti hayattan koparan feci kaza kameradaTekirdağ’ın Malkara ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kaza sonrası yaşlı çift hayatını kaybettiği kaza anı kameraya yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına cadde ortasında saldırdı

Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına cadde ortasında saldırdı

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

İsrail'den gizli görüşme itirafı

İsrail'den gizli görüşme itirafı

Nihat Hatipoğlu koronavirüse yakalandı! Abisi ve oğlu açıkladı: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu...

Nihat Hatipoğlu koronavirüse yakalandı! Abisi ve oğlu açıkladı: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu...

Sıradaki Haber